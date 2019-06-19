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متحدث التعليم يوضح المقصود بتعديل «المناهج الدراسية» (فيديو)

متحدث التعليم يوضح المقصود بتعديل «المناهج الدراسية» (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي المقصود بالتغييرات في المقررات الدراسية، بعد تداول خطاب داخلي بشأن النسخ القديمة من المقررات واستبدالها بنسخ جديدة.

ونفى العصيمي – في حديث لبرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية” – أن يكون المقصود بالتعديل هو إقرار مناهج دراسية مختلفة عن المناهج السابقة، مشيراً إلى أن الوزارة تجري عمليات التعديل سنوياً، وتتخلص من النسخ القديمة أو الفائضة بتدويرها والاستفادة من الورق في طباعة نسخ أخرى.

وأضاف أن المقصود بالتغييرات هي التعديلات في المحتوى والإخراج للكتب المدرسية؛ إذ إن الوزارة توزع كل سنة دراسية نسخاً مصححة ومراجعة، بناءً على ملحوظات المعلمين والتربويين.

 

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