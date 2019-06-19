مقاتلات التحالف تدك مخازن أسلحة لميليشيا الحوثي شمال اليمن

تواصل – واس:

هزت اليوم انفجارات عنيفة ومتتالية من مخازن أسلحة تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في شرق مدينة حرض بمحافظة حجة شمال غربي اليمن.

وأوضح موقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن الانفجارات العنيفة أتت بالتزامن مع تحليق مكثف لمقاتلات دعم الشرعية في اليمن فوق سماء المنطقة ذاتها.

ودكت مقاتلات دعم الشرعية في اليمن بغارات جوية في مديرية عبس، تجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية التابعة لإيران بوادي الثلاث بمنطقة بني حسن؛ ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير آليات تابعة لها.