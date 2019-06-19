الرئيس الأمريكي «ترامب»: مستعدون لكل الاحتمالات مع إيران

تواصل – وكالات:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة مستعدة جيداً لإيران وسنرى ماذا سيحدث، وذلك مع تصاعد التوتر بعد هجمات على عدة ناقلات نفط وإعلان طهران أنها ستزيد من تخصيب اليورانيوم.

وكانت واشنطن أعلنت الاثنين أنها ستنشر نحو ألف جندي إضافي في الشرق الأوسط، متعللة بمخاوف من تهديد إيراني.

جاء تصريح ترامب بعد ساعات من خطاب لوزير الخارجية الأمريكي؛ مايك بومبيو، قال فيه إن الجنود الأمريكيين في القيادة الوسطى جاهزون لأي تهديد تمثله إيران، مضيفاً: “نحن موجودون في المنطقة لردع أي اعتداء من طهران ولحماية مصالحنا”.