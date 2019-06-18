أسد يهرب من صاحبه ويطارد شخصاً بمنزل مجاور (فيديو)

تواصل – وكالات:

نشرت صحيفة “الديلي ميل” مقطع فيديو يظهر مطاردة أسد جبلي لأحد الأشخاص بعد أن تمكن من الهرب من منزل صاحبه، ليتجول في حديقة منزل أحد الجيران، معرضاً حياتهم للخطر.

وقع الحادث في قرية كوزينو، بمقاطعة نيجني نوفغورود أوبلاست غربي روسيا، حين هرب أسد جبلي من منزل صاحبه في مجمع سكني لنجوم المجتمع الروسي، ودخل الأسد الحديقة الخلفية للفلاح الروسي أليكسي ميرانكوف.

ويظهر الفيديو ميرانكوف وهو يتراجع إلى الخلف ضارباً الأرض بقضيب حديد محاولاً إخافة الأسد، ثم يُسمع صوت زوجته من نافذة علوية وهي تقول: “اهرب.. اهرب، لقد دخل حديقتنا”، حيث تمكن ميرانكوف الخائف من النجاة بعد الجري بسرعة فائقة، بينما يظهر الأسد وهو يطارده ثم يتوقف الشريط.

ونقلت الصحيفة عن زوجة ميرانكوف قولها: “إن زوجها تمكن من الاختباء بالمنزل، وظل يتجول في حديقة المنزل لمدة ساعة ونصف قبل أن تصل خدمة الطوارئ وتطلق عليه مادة مهدئة وتأخذه”.