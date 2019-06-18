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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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«الإحصاء» تعلن عن وظائف لحديثي التخرج ولذوي الخبرة.. التفاصيل وطريقة التقديم

«الإحصاء» تعلن عن وظائف لحديثي التخرج ولذوي الخبرة.. التفاصيل وطريقة التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف شاغرة لحديثي التخرج ولذوي الخبرة من حملة البكالوريوس فما فوق؛ للعمل بالمسميات التالية (مُحلل نظم مساعد، ومُطوّر نظم أمن المعلومات، وأخصائي إحصاء)؛ وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:
1 – مُحلل نظم مساعد.:
– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب الآلي) بتقدير ممتاز أو جيد جداً.
– لا يشترط وجود خبرة.
– دورات تخصصية في مجال تحليل النظم.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

2 –مُطوّر نظم أمن المعلومات:
– درجة البكالوريوس في تخصص (أمن المعلومات) بتقدير ممتاز أو جيد جداً.
– غير مطلوبة الخبرة.
– التركيز على المواد بأمن المعلومات.
– إجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثاً وكتابةً.
– يفضّل من لديه الشهادات التالية CISSP.
– أو شهادة معتمدة في إدارة أمن الشبكات CCSP CCSS.

3 –أخصائي إحصاء:
– درجة البكالوريوس أو أكثر في تخصص (إحصاء) بتقدير ممتاز أو جيد جداً.
– خبرة سنة فأكثر.
– إجادة اللغة الإنجليزية.

موعد وطريقة التقديمالتقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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