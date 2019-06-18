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«سامسونج» تحذر مستخدمي التلفزيون الذكي من «البرمجيات الخبيثة»

«سامسونج» تحذر مستخدمي التلفزيون الذكي من «البرمجيات الخبيثة»
LONDON, UNITED KINGDOM - JUNE 4: Detail of the Samsung logo in the window of the Samsung Experience Store on Oxford Street in London, taken on June 4, 2019. (Photo by Olly Curtis/Future Publishing via Getty Images)
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تواصل – وكالات:

نصحت شركة سامسونغ للإلكترونيات بإجراء مسح دوري ضد الفيروسات على الجيل الجديد من أجهزة التلفزيون الذكي.

وأظهر فيديو نُشر على حساب سامسونغ بالولايات المتحدة على “تويتر” أنه ينبغي على مستخدم تلفزيون سامسونغ الذكي الجديد الضغط على أكثر من عشرة مفاتيح على جهاز التحكم عن بعد حتى يصل إلى القائمة الفرعية التي يحتاجها لتفعيل المسح المضاد للفيروسات.

ونصح الفيديو بإجراء هذه العملية “كل عدة أسابيع” للتصدي للهجمات عبر البرمجيات الخبيثة.

وكان هذا الاقتراح مفاجأة لخبراء الأمن الإلكتروني الذين رجحوا أن المستخدم العادي لهذه الأجهزة لن يتمكن من مواجهة هذه المشكلة.

وسألت بي بي سي سامسونغ عما إذا كانت الشركة قد أطلقت هذه التحذيرات بسبب تهديد محدد. لكن الشركة أجابت بأنه “فيديو تعليمي للعملاء”.

رغم ذلك، حذفت الشركة التغريدة التي تحتوي على هذا الفيديو الإرشادي، الذي تبلغ مدته 19 ثانية، بعد أن حقق 200 ألف مشاهدة.

وتعمل أجهزة تلفزيون سامسونغ الذكية الجديدة بنظام تشغيل “تايزن” المملوك للشركة وغالباً ما يكون الجهاز محملاً ببرامج الحماية ضد الفيروسات “مكافي”.

ووصف كين مونرو، خبير الأمن الإلكتروني لدى بين تست بارتنرز، النصيحة التي قدمها فيديو سامسونغ الإرشادي بأنها “عديمة الجدوى”، وأنها اتباعها يُعد “إهداراً للوقت”.

وقال مونرو: “هناك عدد ضئيل من البرمجيات الخبيثة التي من الممكن استخدامها في الهجمات على أجهزة التلفزيون”.

وأضاف: “رصدت حالة واحدة تعرض فيها جهاز تلفزيون إلى فيروس الفدية، لكن احتمالات تعرض المستخدمين لمثل هذا الهجوم ضئيلة جداً”.

وأكد أن الحل الأفضل هو أن “تحدِّث سامسونغ نظام تشغيلها بشكل تلقائي”.

وتوقع سكوت هيلم، خبير أمن إلكتروني، أن عدداً قليلاً جداً من الناس يمكنه أن يتبع النصيحة التي نشرتها سامسونغ على حسابها على موقع الدعم الفني للمستخدمين في الولايات المتحدة.

وقال هيلم: “محاولة وضع مثل هذا العبء على كاهل المستخدمين غير مجدية”.

وأضاف: “فعلى الأقل، يمكن لسامسونغ أن توفر طلباً للتحديث يظهر على الشاشة إذا اقتضت الضرورة ذلك”.

ودفعت التغريدة التي نشرتها الشركة بعض المستخدمين إلى التفكير بأن التحذير يعد دافعاً جيداً لتجنب ربط التلفزيون إلكترونياً بشبكة الإنترنت.

وسبق لسامسونغ إطلاق تحذير حيال الأمن الإلكتروني لأجهزة التلفزيون الذكية من إنتاجها في 2015 عندما نصحت المستخدمين بعدم مناقشة المعلومات الشخصية أمام شاشة التلفزيون لوجود احتمال لنقلها عبر التلفزيون إلى طرف ثالث.

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