صادرات المملكة من النفط الخام ترتفع 36 ألف برميل يومياً في أبريل

تواصل – وكالات:

أظهرت بيانات رسمية أن صادرات المملكة من النفط الخام ارتفعت في أبريل بمقدار 36 ألف برميل يومياً على أساس شهري لتصل إلى 7.177 مليون برميل يومياً.

موقع business insider أورد في هذا السياق تقريراً ترجمته عنه “الرياض بوست” أكد فيه أن إنتاج المملكة من النفط الخام ارتفع بمقدار 20 ألف برميل في اليوم على أساس شهري.

وأظهرت البيانات أن إنتاج السعودية ارتفع بـ 106 آلاف برميل يومياً ليصل إلى 2.598 مليون برميل يومياً في أبريل.

كما ارتفع الطلب السعودي على المنتجات النفطية 19 ألف برميل يومياً ليصل إلى مليوني برميل يومياً وانخفضت صادرات المنتجات النفطية 80 ألف برميل يومياً إلى 1.393 مليون برميل يومياً في أبريل.