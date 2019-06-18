الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

قرار جديد من «الصندوق العقاري» بشأن مستفيدي القروض العقارية

قرار جديد من «الصندوق العقاري» بشأن مستفيدي القروض العقارية

عمّ الطيار المفقود في الفلبين: المعلومات تتوالى بقرب الفرج

عمّ الطيار المفقود في الفلبين: المعلومات تتوالى بقرب الفرج

13 قرارًا مهمًا في مجلس الوزراء.. تعرف على التفاصيل

13 قرارًا مهمًا في مجلس الوزراء.. تعرف على التفاصيل

اختطف طفلة «3 سنوات» وفعل بها الفاحشة.. تنفيذ حكم القتل في مواطن ببريدة

اختطف طفلة «3 سنوات» وفعل بها الفاحشة.. تنفيذ حكم القتل في مواطن ببريدة

البنتاجون يتهم الحوثيين وإيران بإسقاط طائرة مسيرة أمريكية في اليمن

البنتاجون يتهم الحوثيين وإيران بإسقاط طائرة مسيرة أمريكية في اليمن
0

تواصل – وكالات:

اتهم البنتاجون، الحوثيين وإيران بإسقاط طائرة مسيرة أمريكية في اليمن الأسبوع الماضي ومحاولة استهداف “درون” آخر في خليج عمان خلال حادث الناقلتين.

وقالت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية، المسؤولة عن أنشطة البنتاجون في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: “تم يوم 6 يونيو 2019 إسقاط طائرة أمريكية من طراز MQ – 9، وتشير تقديراتنا إلى أن ذلك حدث بواسطة صاروخ من نوع أرض – جو أطلق من منظومة دفاع جوي تابعة للحوثيين من طراز SA – 6”.

وأضاف البيان، الذي صدر عن المتحدث الرسمي باسم القيادة المركزية الأمريكية، الملازم أرل براون، أن إطلاق الصاروخ من المنظومة نفذ بـ”مساعدة إيرانية”، حسب تقديرات العسكريين الأمريكيين.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

أول تحركات «ترامب» بعد زيادة إيران تخصيب اليورانيوم

أول تحركات «ترامب» بعد زيادة إيران تخصيب اليورانيوم

التحالف: إسقاط طائرتين مسيرتين تحملان متفجرات باتجاه المملكة

التحالف: إسقاط طائرتين مسيرتين تحملان متفجرات باتجاه المملكة

بالصور.. الجيش الأمريكي يكشف تورط إيران في استهداف ناقلات النفط

بالصور.. الجيش الأمريكي يكشف تورط إيران في استهداف ناقلات النفط

«الشورى» يحذر من عواقب التطورات الخطيرة في الخليج العربي

«الشورى» يحذر من عواقب التطورات الخطيرة في الخليج العربي

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

كيف تدير وقتك في الإجازة الصيفية؟
تدوينات حرة

كيف تدير وقتك في الإجازة الصيفية؟

المزيد
“لا تنفخ بوجه بنتنا”!!
مقالات

“لا تنفخ بوجه بنتنا”!!

المزيد
عودة الموظفين
تدوينات حرة

عودة الموظفين

المزيد
فُرِجَت وكنت أظنها (قد) تُفرَج
مقالات

فُرِجَت وكنت أظنها (قد) تُفرَج

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>