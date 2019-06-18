البنتاجون يتهم الحوثيين وإيران بإسقاط طائرة مسيرة أمريكية في اليمن

تواصل – وكالات:

اتهم البنتاجون، الحوثيين وإيران بإسقاط طائرة مسيرة أمريكية في اليمن الأسبوع الماضي ومحاولة استهداف “درون” آخر في خليج عمان خلال حادث الناقلتين.

وقالت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية، المسؤولة عن أنشطة البنتاجون في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: “تم يوم 6 يونيو 2019 إسقاط طائرة أمريكية من طراز MQ – 9، وتشير تقديراتنا إلى أن ذلك حدث بواسطة صاروخ من نوع أرض – جو أطلق من منظومة دفاع جوي تابعة للحوثيين من طراز SA – 6”.

وأضاف البيان، الذي صدر عن المتحدث الرسمي باسم القيادة المركزية الأمريكية، الملازم أرل براون، أن إطلاق الصاروخ من المنظومة نفذ بـ”مساعدة إيرانية”، حسب تقديرات العسكريين الأمريكيين.