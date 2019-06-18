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قرار جديد من «الصندوق العقاري» بشأن مستفيدي القروض العقارية

قرار جديد من «الصندوق العقاري» بشأن مستفيدي القروض العقارية
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تواصل – واس:

أعلن صندوق التنمية العقارية عن اعتماد تعديل آلية دعم المستفيدين من القرض العقاري بما يرفع نسبة الدعم الشهري لهم؛ وذلك لأصحاب الدخل الشهري أكثر من 14 ألف ريال، بشكل تدريجي بمعدل 5% لكل ألف ريال زيادة في الراتب، بدلاً من خفض الدعم مباشرة من 100% إلى 35% حسب المعمول به في مصفوفة الدعم الحالية.

وقال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد بن محمد العمودي: الصندوق أجرى تعديلات وتحسيناً على مصفوفة الدعم سعياً منه لإيصال الدعم السكني لأكبر عدد من مستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 من أجل رفع نسبة تملك المواطنين للمسكن، وللإسهام في رفع كفاءة برنامج التمويل المدعوم.

وأضاف: أصحاب الدخل الشهري الذي يزيد على 14 ألف ريال سيتم خفض دعم قروضهم العقارية بشكل تدريجي بمعدل 5% لكل ألف ريال زيادة في راتبه، بدلاً من خفض الدعم مباشرة من 100% إلى 35%، وفي حال تقدم أي مستفيد راتبه 15 ألف ريال سيتم دعم القرض العقاري بنسبة 95% بعد خصم معدل 5% مقابل ألف ريال زيادة في راتبه.

وأردف: جرى اعتماد 14 ألف ريال حداً أعلى للدخل الشهري المدعوم بنسبة 100%، وأبقى الصندوق الحد الأدنى للدعم بمقدار 35% دون تغيير، بالإضافة إلى استمرار العمل على المقياس الحالي الذي يعتمد على عدد أفراد الأسرة والدخل.

وتابع: مصفوفة الدعم الجديدة تم تطبيقها على أنظمة الصندوق العقاري، والصندوق سيقوم بتعويض المستفيدين السابقين الحاصلين على التمويل السكني المدعوم بنسبة أقل من 100% بناءً على المصفوفة الحالية، حيث سيتم تعويضهم وإعادة جدولة مبالغ الدعم بناءً على نسبة الدعم الجديدة.

وقال “العمودي”: الهدف من تعديل وتحسين مصفوفة الدعم الحالية هو زيادة كفاءة عمل برنامج التمويل المدعوم وزيادة نسبة رضا المستفيدين.

ودعا الجميع إلى التعرف على نسبة الدعم الجديدة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للصندوق العقاري أو عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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