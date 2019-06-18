«النيابة العامة»: الدخول غير المشروع للمواقع الإلكترونية والعبث بها جريمة معلوماتية

تواصل – فريق التحرير:

حذرت النيابة العامة الجميع من خطورة الدخول للمواقع الإلكترونية من أي شخص غير مصرح له بالدخول بطريقة متعمدة لمكان إتاحة البيانات عبر الشبكة المعلوماتية، من خلال العنوان المحدد، أو دخول ذلك الموقع للعبث به أو شغل عنوانه، حيث أوضحت أن ذلك يندرج ضمن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وقالت النيابة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، “أخي المواطن.. أخي المقيم، جريمة الدخول غير المشروع لموقع إلكتروني تُقترف بدخول شخص غير مصرح له بالدخول بطريقة متعمدة لمكان إتاحة البيانات عبر الشبكة المعلوماتية من خلال العنوان المحدد، أو دخول ذلك الموقع للعبث به أو شغل عنوانه، المجرم طبقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية”.