«النيابة العامة»: الدخول غير المشروع للمواقع الإلكترونية والعبث بها جريمة معلوماتية

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

13 قرارًا مهمًا في مجلس الوزراء.. تعرف على التفاصيل

13 قرارًا مهمًا في مجلس الوزراء.. تعرف على التفاصيل

اختطف طفلة «3 سنوات» وفعل بها الفاحشة.. تنفيذ حكم القتل في مواطن ببريدة

اختطف طفلة «3 سنوات» وفعل بها الفاحشة.. تنفيذ حكم القتل في مواطن ببريدة

شجاعة مواطن.. الإطاحة بـ «لص» سرق سيارة بعد مطاردة مثيرة في جازان

شجاعة مواطن.. الإطاحة بـ «لص» سرق سيارة بعد مطاردة مثيرة في جازان

«الاستئناف»: مضاعفة سجن 9 متهمين.. ارتكبوا جريمتهم عبر «التواصل الاجتماعي»

«الاستئناف»: مضاعفة سجن 9 متهمين.. ارتكبوا جريمتهم عبر «التواصل الاجتماعي»

«النيابة العامة»: الدخول غير المشروع للمواقع الإلكترونية والعبث بها جريمة معلوماتية

«النيابة العامة»: الدخول غير المشروع للمواقع الإلكترونية والعبث بها جريمة معلوماتية
0

تواصل – فريق التحرير:

حذرت النيابة العامة الجميع من خطورة الدخول للمواقع الإلكترونية من أي شخص غير مصرح له بالدخول بطريقة متعمدة لمكان إتاحة البيانات عبر الشبكة المعلوماتية، من خلال العنوان المحدد، أو دخول ذلك الموقع للعبث به أو شغل عنوانه، حيث أوضحت أن ذلك يندرج ضمن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وقالت النيابة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، “أخي المواطن.. أخي المقيم، جريمة الدخول غير المشروع لموقع إلكتروني تُقترف بدخول شخص غير مصرح له بالدخول بطريقة متعمدة لمكان إتاحة البيانات عبر الشبكة المعلوماتية من خلال العنوان المحدد، أو دخول ذلك الموقع للعبث به أو شغل عنوانه، المجرم طبقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية”.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تخريج 177 عضواً من دبلوم العلوم الجنائية والأنظمة الجزائية بالنيابة العامة

تخريج 177 عضواً من دبلوم العلوم الجنائية والأنظمة الجزائية بالنيابة العامة

«السوق المالية» تحيل تداولات أسهم مشتبه بها للنيابة العامة

«السوق المالية» تحيل تداولات أسهم مشتبه بها للنيابة العامة

فيديو صادم.. «متهور» يطلق النار عشوائياً من «سلاح رشاش» أمام قاعة أفراح بالمملكة

فيديو صادم.. «متهور» يطلق النار عشوائياً من «سلاح رشاش» أمام قاعة أفراح بالمملكة

النيابة العامة ترفض الحكم الصادر ضد «متحرش الخبر»

النيابة العامة ترفض الحكم الصادر ضد «متحرش الخبر»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

كيف تدير وقتك في الإجازة الصيفية؟
تدوينات حرة

كيف تدير وقتك في الإجازة الصيفية؟

المزيد
“لا تنفخ بوجه بنتنا”!!
مقالات

“لا تنفخ بوجه بنتنا”!!

المزيد
عودة الموظفين
تدوينات حرة

عودة الموظفين

المزيد
فُرِجَت وكنت أظنها (قد) تُفرَج
مقالات

فُرِجَت وكنت أظنها (قد) تُفرَج

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>