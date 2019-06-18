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«الدفاع المدني» يشدد على 8 اشتراطات ضرورية لسلامة المنازل (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت المديرية العامة للدفاع المدني مقطع فيديو توعويا، شرحت خلاله اشتراطات السلامة المنزلية، بهدف تعريف المواطنين والمقيمين باشتراطات السلامة المنزلية لتجنب الحوادث.

وشدد الدفاع المدني على أن السلامة المنزلية أمر في غاية الأهمية ويجب عدم التهاون به، مبيناً أن تجنب الحوادث المنزلية يتطلب مراعاة ما يلي:

– اقتناء طفاية حريق متعددة الأغراض، والحرص على وضعها بشكل رأسي في مكان بارز بالمنزل يعرفه جميع أفراد الأسرة.

– وضع الطفاية بعيداً عن متناول أيدي الأطفال لمنعهم من العبث بها.

– إجراء صيانة دورية للطفاية.

– تركيب أجهزة كشف الدخان في المطبخ والممرات، والحرص على صيانتها بصورة دورية، واستبدالها عند اللزوم.

 – تدريب أفراد الأسرة على استخدام وسائل السلامة والتجمع في نقطة معينة عند سماع الجرس.

– وضع صندوق إسعافات أولية تؤمن به بعض الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية، ويجب أن يركب في مكان بعيدا عن متناول أيدي الأطفال.

– عدم ترك الأجهزة في حالة التشغيل أثناء النوم.

– إبعاد مواد التنظيف والمواد الكيميائية الأخرى عن متناول أيدي الأطفال.

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