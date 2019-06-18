مولدات احتياطية وحلول عاجلة لتعزيز خدمات الكهرباء في عسير

تواصل – واس:

استعرض صاحب السمو الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، الحلول العاجلة والمستقبلية لتعزيز خدمات الكهرباء، وتحسين موثوقية الشبكة الكهربائية بالمنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بالإمارة اليوم معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، الدكتور خالد السلطان، والرئيس التنفيذي للشركة فهد السديري، بحضور نائب الرئيس للتوزيع وخدمات المشتركين المهندس فؤاد العبدالقادر، ورئيس القطاع الجنوبي المهندس عبدالرحمن السلولي.

وأكد سموه ضرورة توفير خدمة مستمرة وموثوقة لجميع فئات المشتركين، مشيداً بالتدابير التي اتخذتها الشركة بمتابعة حثيثة مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لضمان توفر خدمة كهربائية نوعية بالقريب العاجل.

ووجّه الأمير تركي بن طلال بعد اطلاعه على وضع المنظومة الكهربائية والحلول المطروحة، بتشكيل فريق ميداني لمراجعة جاهزية المولدات الاحتياطية لدى الجهات الحكومية والمجمعات التجارية، وتقييم موثوقية هذه المولدات، فيما بحث سموه في نهاية اللقاء مع قيادات الشركة السعودية للكهرباء مصادر التغذية التي تضمن إمداد وتغذية المنطقة بالكهرباء بشكل موثوق وآمن.