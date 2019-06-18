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كلية المجتمع بالدمام تفتح باب القبول للطلاب.. موعد وشروط القبول

كلية المجتمع بالدمام تفتح باب القبول للطلاب.. موعد وشروط القبول
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تواصل – فريق التحرير:

تعلن كلية المجتمع بالدمام التابعة لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن عن فتح باب القبول للطلاب الراغبين في الالتحاق بها للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي القادم 1440/1441هـ.

وأوضح عميد الكلية الدكتور هيثم باحيدرة، أن فترة القبول تبدأ من صباح يوم الأحد المقبل الموافق 23 من يونيو 2019 م وتستمر إلى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 11 من يوليو 2018 م.

وقال إن تقديم طلب الالتحاق بالكلية يتم من خلال تعبئة طلب القبول إلكترونياً، وذلك بالدخول إلىموقع الكليةعلى شبكة الإنترنت خلال فترة القبول.

وأشار الدكتور باحيدرة إلى أن موعد إعلان نتائج القبول المبدئي للطلاب الذين تنطبق عليهم شروط القبول سيكون بنهاية دوام يوم الأحد 4 من ذي القعدة1440هـ الموافق 7يولية 2019م، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني للكلية على شبكة الإنترنت كما ترسل النتيجة لكل طالب برسالة نصية على رقم جواله المذكور في طلب الالتحاق.

وحول شروط القبول أفاد عميد الكلية بأنه يشترط أن يكون الطالب حاصلاً على الثانوية العامة من فرع العلوم الطبيعية، وأن يكون المتقدم للكلية سعودي الجنسية أو من أم سعودية، وألا يكون قد سبق له الالتحاق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ولفت إلى أن موقع الكلية على شبكة الإنترنت يحتوي على كامل التفاصيل والشروط.

وقال عميد الكلية إن القبول النهائي يستلزم إرسال الوثائق الرسمية للكلية عبر مكاتب البريد السعودي الممتاز خلال الفترة من يوم الأحد (11 من ذي القعدة 1440هـ الموافق 14 يوليو 2019م إلى يوم الخميس 15من ذي القعدة 1440 هـ الموافق 18 يوليو 2019م).

وأوضح الدكتور باحيدرة أن الكلية تخرج طلابها درجة لمشاركة في البرامج الأكاديمية التالية: برنامج المحاسبة، وبرنامج الحاسب وتقنية المعلومات،وبرنامج التسويق، وبرنامج إدارة سلسلة الإمداد،وبرنامج تقنية السلامة، وبرنامج إدارة الموارد البشرية.

 

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