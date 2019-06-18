ارتفاع قوة جواز السفر السعودي.. 80 دولة ترحب بالمواطنين دون تأشيرة

تواصل – الرياض:

ارتفعت قوة جواز السفر السعودي عالميا في الفترة من 2015- 2019، وفق بيانات مؤشرين عالميين؛ حيث ارتفع بمقدار درجتان وفق المؤشر العالمي لقوة الجوازات passport index في يونيو 2019، واحتل المركز الـ57 عالميا مقابل المركز الـ 59 في 2015.

وارتفع بمقدار 7 درجات وفق مؤشر Henley Passport Index ليصل إلى المرتبة 68 عالميا في مارس 2019 مقابل المرتبة الـ75 في 2015.

وفق مؤشر passport index، فإن حامل الجواز السعودي يمكنه الوصول إلى 80 دولة دون تأشيرة «39 بدون تأشيرة مسبقة و41 دولة تطلب تأشيرة عند وصول حامل جواز السفر السعودي المطار»، بينما 118 دولة تطلب تأشيرة مسبقة قبل السفر إليها. ووفق مؤشرHenley Passport Index، فإن حامل الجواز السعودي يمكنه الوصول إلى 73 دولة دون تأشيرة، وفقا لـ “الوطن”.

يعد جواز السفر هو الوثيقة الأساسية للترحال والتنقلات العالمية في العصر الحديث، وهو يرتبط بشكل كامل وأساسي بوضع كل بلد على حدة.

وقوة جواز السفر ترتبط بمعايير كثيرة خاصة بالدولة، مثل قوتها الدبلوماسية ونفوذها السياسي وتماسكها الاقتصادي، مما يتيح لسكانها التنقل وفقاً لهذه المميزات حول العالم بعناء أقل، وبإجراءات أسهل وأبسط.

وتركز عملية التصنيف العالمية على 4 عناصر أساسية: عدد الدول التي يمكن لحامل الجواز الذهاب إليها دون تأشيرة، كون الدولة عضواً في اتحاد إقليمي أو عالمي، الفترة التي يُمكن لحامل الجواز الإقامة بها في البلاد التي يزورها، الرسوم التي تفرض على حامل جواز السفر.