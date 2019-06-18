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كيف تستعيد حساب «إنستغرام» المخترق وتحميه بشكل نهائي؟

كيف تستعيد حساب «إنستغرام» المخترق وتحميه بشكل نهائي؟
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تواصل – وكالات:

أطلق إنستغرام أخيراً ميزة جديدة لتسهيل استعادة المستخدمين لحساباتهم المخترقة بأمان، وبطريقة يصعب سرقتها فيما بعد، وذلك في واحدة من خطواته لعلاج مشكلات واجهها المستخدمون في استعادة حساباتهم المغلقة.

وبدأ بالفعل اختبار الميزة أمس (الاثنين) إذ سيطلب التطبيق معلومات كالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المرتبط بالحساب ليزود المستخدم بعدها برمز من 6 أرقام يتم إرساله إلى معلومات الاتصال المرسلة من قبل المستخدم.

ووفق موقع «إنغادجت» التقني، تمنع الميزة المتسللين من استخدام البريد الإلكتروني أو رموز أرقام الهواتف للاستيلاء على الحساب من جهاز مختلف.

كما تتيح استرداد الحساب، حتى لو غيّر أحد المتسللين اسم المستخدم وبيانات الاتصال في ما بعد، إذ يقدم إنستغرام ضماناً بعدم المطالبة باسم المستخدم لفترة زمنية محددة بعد التغييرات التي طرأت على الحساب، سواء أكان ذلك اختراقاً أم تغييراً طوعياً.

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