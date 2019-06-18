«العدل» تسمح بإصدار صكوك ولاية لفاقدي الإدراك ومرضى الزهايمر.. الضوابط والشروط

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

اختطف طفلة «3 سنوات» وفعل بها الفاحشة.. تنفيذ حكم القتل في مواطن ببريدة

اختطف طفلة «3 سنوات» وفعل بها الفاحشة.. تنفيذ حكم القتل في مواطن ببريدة

شجاعة مواطن.. الإطاحة بـ «لص» سرق سيارة بعد مطاردة مثيرة في جازان

شجاعة مواطن.. الإطاحة بـ «لص» سرق سيارة بعد مطاردة مثيرة في جازان

«الاستئناف»: مضاعفة سجن 9 متهمين.. ارتكبوا جريمتهم عبر «التواصل الاجتماعي»

«الاستئناف»: مضاعفة سجن 9 متهمين.. ارتكبوا جريمتهم عبر «التواصل الاجتماعي»

التحالف: إسقاط طائرتين مسيرتين تحملان متفجرات باتجاه المملكة

التحالف: إسقاط طائرتين مسيرتين تحملان متفجرات باتجاه المملكة

«العدل» تسمح بإصدار صكوك ولاية لفاقدي الإدراك ومرضى الزهايمر.. الضوابط والشروط

«العدل» تسمح بإصدار صكوك ولاية لفاقدي الإدراك ومرضى الزهايمر.. الضوابط والشروط
0

تواصل – متابعات:

كشفت مصادر أن وزارة العدل سمحت باستخراج صكوك ولاية لمن لا يدرك إدراكا عقليا، نتيجة التقدم في العمر أو إصابته بأحد الأمراض التي تفقد الشخص القدرة على التميز أو إدارة أموره الشخصية، وخاصة ممن يصاب بمرض الزهايمر أو ممن تقدم به العمر، على أن يتم استخراج هذه الصكوك وفق 5 اشتراطات وضوابط لا بد أن تطبق على من يولى عليهم، وفقا لـ “الوطن”.

وأكد المحامي عاصم الملا أن صكوك الولاية على المرضى وفاقدي الأهلية ومن أصيب بمرض الزهايمر تكون حسب الأنظمة المتبعة، بحيث لا بد من إحضار تقرير طبي يثبت حالة الشخص المرضية ونوعية الإصابة، لافتا إلى أن البعض لا يكون لديه القدرة على الإدراك العقلي، أو يكون الفرد مصابا بمرض الزهايمر، وهنا يتم عرض التقرير وتقديمه إلى محكمة الأحوال الشخصية حسب منطقة الفرد، وبعد توفر كافة الشروط يتم إحضار الولي وإصدار صك ولاية له على المريض.

وأضاف الملا أن من ضمن الشروط التي لا بد أن تتوفر في الولي أن يكون عاقلا بالغ مسلما لديه القدرة والكفاية على تدبير شؤون المولى عليه من الناحية الشخصية والمالية، حيث يتم التعيين عن طريق القاضي في محكمة الأحوال الشخصية.

وأشار إلى أنه من سماحة الأنظمة ويسرها أنها تراقب الولي وفي حالة ورد بلاغ عن تقصير ومن يثبت تقصيره يتم عزله أو تعين ولي آخر معه، وفي حالة أن ثبت خيانة لولي باستغلال أموال المولى عليهم يتم عزله مباشرة ومحاسبته، وذلك باعتبار أن هذا خيانة للأمانة التي أعطيت له.

وكشف المؤشر العدلي لوزارة أن عدد صكوك الولاية خلال 10 شهور من عام 1440 بلغت 260 صك ولاية، وكانت في منطقة مكة المكرمة 210 صكوك ولاية، بينما بلغت في المنطقة الشرقية 22 صكا، وفي منطقة القصيم 10 صكوك، وبلغت في المدينة المنورة 8 صكوك، وسجلت منطقة عسير 5 صكوك، في الوقت الذي بلغت بمنطقة الرياض 4 صكوك، ونجران كانت الأقل بين المناطق مسجلة صكا واحدا، وخلت كل من منطقة تبوك، وحائل، الحدود الشمالية، جازان، والباحة من صكوك الولاية منذ بداية العام الحالي.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

باحثون ينجحون في ابتكار عقار يوقف تدهور دماغ مرضى ألزهايمر

باحثون ينجحون في ابتكار عقار يوقف تدهور دماغ مرضى ألزهايمر

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

كيف تدير وقتك في الإجازة الصيفية؟
تدوينات حرة

كيف تدير وقتك في الإجازة الصيفية؟

المزيد
“لا تنفخ بوجه بنتنا”!!
مقالات

“لا تنفخ بوجه بنتنا”!!

المزيد
عودة الموظفين
تدوينات حرة

عودة الموظفين

المزيد
فُرِجَت وكنت أظنها (قد) تُفرَج
مقالات

فُرِجَت وكنت أظنها (قد) تُفرَج

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>