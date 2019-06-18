تطورات مثيرة في واقعة بتر أصبع رضيعة بأبها.. العثور على الجزء المبتور في حاوية نفايات

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أكد عبدالرحمن خميسي، والد ضحية الخطأ الطبي المتمثل في بتر إصبع مولودته بمستشفى أحد رفيدة، أن ممرضة سعودية أبلغته أنه تم العثور من قبلها على الجزء المبتور من إصبع ابنته في حاوية نظافة بعد رميه فيها.

وقال: «أخبرتني بأنها سلمته لأحد المسؤولين في المستشفى ووجهها بالاحتفاظ به». ووصف رمي الجزء المبتور في الحاوية بأنه تصرف غير مسؤول، وفقاً لـ “عكاظ”.

وطالب الجهات المختصة بإعطاء كل ذي حق حقه، مؤكداً أنه لم يتخيل ما حدث لابنته الرضيعة ولم يخطر في البال أن يكون الخطأ الطبي قد وصل إلى هذا الحد، موضحاً أنه قام بإدخال ابنته للمستشفى لتطعيمها وتم تنويمها بحجة أنها كانت تعاني من الصفار.

وكانت صحة عسير، شكلت لجنة عاجلة للتحقيق في بتر إصبع المولودة والتحفظ على الملف الطبي للحالة وتأجيل سفر جميع من تعاملوا معها.