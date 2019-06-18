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هجوم مسلح على محكمة أمريكية.. ومقتل المهاجم (فيديو)

هجوم مسلح على محكمة أمريكية.. ومقتل المهاجم (فيديو)
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تواصل – وكالات:

بثت وسائل إعلام أمريكية مقطع فيديو للحظة إطلاق مسلح النار على محكمة اتحادية في مدينة دالاس التابعة لولاية تكساس، فيما أعلنت الشرطة أنها ردت على مصدر الرصاص وأردت المسلح قتيلاً.

ويظهر الفيديو المهاجم براين كلايد البالغ من العمر 22 عاماً، مقنعاً ويرتدي زياً شبه عسكري، يطلق النار من سـلاح رشاش بصوب مدخل المحكمة، قبل أن تبادله الشرطة إطلاق الرصاص، ثم بدا أنه أُصيب وتراجع إلى الخلف نحو سيارته قبل أن يسقط أرضاً، ونقل إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

وقالت الشرطة إنها قامت بعملية تفجير تحت السيطرة في سيارة المهاجم التي ركنها بالقرب من مكان إطلاق النار، مبينةً أن دوافع الهجوم لا تزال مجهولة.

وذكرت وسائل إعلام أن المبنى المستهدف مقرّ لمحاكم محلية عديدة ولجهاز أمني، وفيه أيضاً مكتب المدّعي العام لمنطقة شمال تكساس.

وأضافت أن المسلح خدم في سـلاح البر الأمريكي بين عامي 2015 و2017، وقد تخرج لتوه من جامعة في “كوربوس كريستي” في جنوب الولاية.

 

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