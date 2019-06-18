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توقف عن شرب الماء في زجاجات بلاستيكية فورًا.. لهذه الأسباب

توقف عن شرب الماء في زجاجات بلاستيكية فورًا.. لهذه الأسباب
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تواصل – وكالات:

يتسلل البلاسيتك إلى الجسم عن طريق مصادر عديدة، منها حاويات الأطعمة والمشروبات والشامبو وغير ذلك. لكن تفيد تقارير منظمة الصحة العالمية أن أكبر مصادر البلاستيك الذي يدخل الجسم هو زجاجات الماء البلاستيكية.

وتفيد دراسة حديثة بأن الإنسان يستهلك ما بين نصف غرام و5 غرامات من البلاستيك أسبوعياً!

مخاطر شرب الماء في زجاجات بلاستيكية:

* يؤثر البلاستيك على توازن الهرمونات، وخاصة نسبة هرمون الاستروجين.

* كثرة شرب الأطفال الماء من زجاجات بلاستيكية يؤدي إلى تنامي بكتريا الفم التي تؤثر على مينا الأسنان.

* قد تتعرض خصوبة المرأة لتأثير سلبي نتيجة شُرب الماء باستمرار من زجاجات بلاستيكية، بسبب خلل الهرمونات.

* احتواء البلاستيك على مادة BPA يزيد من احتمال البدانة وخاصة لدى الأطفال.

* تفيد دراسات بأن البلاستيك يزيد نمو البكتريا الضارة في الأمعاء، خاصة عند إعادة استعمال الزجاجة البلاستيكية.

* توجد أدلة تربط بين بعض أنواع السرطان وخاصة أورام الثدي وبين تناول مشروبات غازية في عبوات بلاستيكية تحتوي على مادة BPA.

النصائح. احرص على استعمال حاويات مصنوعة من الزجاج أو الاستانليستيل لشرب الماء، وعند وجود ضرورة لاستعمال زجاجات بلاستيكية تأكّد من أنها خالية من مادة BPA، وفي كل الأحوال لا تعيد استعمال الزجاجة البلاستيكية مرة أخرى.

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