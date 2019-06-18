الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

شجاعة مواطن.. الإطاحة بـ «لص» سرق سيارة بعد مطاردة مثيرة في جازان

شجاعة مواطن.. الإطاحة بـ «لص» سرق سيارة بعد مطاردة مثيرة في جازان

«الاستئناف»: مضاعفة سجن 9 متهمين.. ارتكبوا جريمتهم عبر «التواصل الاجتماعي»

«الاستئناف»: مضاعفة سجن 9 متهمين.. ارتكبوا جريمتهم عبر «التواصل الاجتماعي»

التحالف: إسقاط طائرتين مسيرتين تحملان متفجرات باتجاه المملكة

التحالف: إسقاط طائرتين مسيرتين تحملان متفجرات باتجاه المملكة

«المياه الوطنية»: 223 ريالاً متوسط قيمة الفاتورة في المملكة

«المياه الوطنية»: 223 ريالاً متوسط قيمة الفاتورة في المملكة

«الاستئناف»: مضاعفة سجن 9 متهمين.. ارتكبوا جريمتهم عبر «التواصل الاجتماعي»

«الاستئناف»: مضاعفة سجن 9 متهمين.. ارتكبوا جريمتهم عبر «التواصل الاجتماعي»
0

تواصل – مكة المكرمة:

في 3 مرات متتالية، طالبت محكمة الاستئناف بمكة زيادة العقوبة الصادرة بحق 9 جناة تخصصوا في ترويج الحشيش عبر منصات التواصل الاجتماعي، ووصفت أحكاما سابقة صدرت عن المحكمة الجزائية بجدة بحق الجناة بأنها «ضعيفة وغير رادعة لهم ولغيرهم».

ووجّهت محكمة الاستئناف بإعادة النظر في الحكم وزيادة العقوبات الصادرة بحقهم في دعوى المدعي العام ‏ضد 9 جناة بينهم سيدتان اتهموا بالاشتراك في حيازة كميات كبيرة من الحشيش المخدر ونحو 30 ألف حبة كبتاغون وأمفيتامين.

وطبقا لصك الحكم النهائي فقد استخدم أفراد العصابة مقرا لهذا الغرض في مخطط شمال شرق، وخصصوا مستودعا ‏لتخزين المخدرات وترويجها ورصدتهم الأجهزة الأمنية في شقة سكنية حولوها وكرا للتعاطي وإقامة حفلات ماجنة لأعمال منافية وعلاقات غير شرعية، وفقًا لـ”عكاظ”.

وأدانت المحكمة المتهمين وعاقبتهم بالسجن من 5 سنوات إلى 10 سنوات والجلد من 500 إلى 1000 جلدة عقب عدول المحكمة عن حكمها السابق وقررت مضاعفة المدة المحكوم بها في البداية تجاوبا مع ملاحظات قضاة الاستئناف في حين استغرقت المحاكمة نحو 20 شهرا ونظرها خمسة قضاة تتابعوا في القضية.

وكانت الأجهزة المختصة ضبطت 9 أفراد بينهم آسيوية ومقيمة عربية يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي للترويج واستخدام سيارات فارهة للتنقل بها داخل أحياء جدة، وضبطت كميات كبيرة من المخدرات داخل الشقة المضبوطة، وأثبتت التقارير الكيميائية أنها تحتوي على مادة الحشيش المخدر ‏إضافة إلى كميات من حبوب الكبتاغون وحبوب الأمفيتامين المحظورة باعتبارها من المؤثرات عقليا. وكشفت المعلومات أن سيدتي العصابة تولتا مهمة جلب الزبائن والتواصل معهم هاتفيا وعبر «الواتس» و«السناب»، فضلا عن مهمة إعداد أوزان الحشيش ولفه في سجائر قبل بيعها في حين تبادل بقية المتهمين الأدوار.

وأمام المحكمة أعلن المتهمون توبتهم وندمهم عن الجرم، ‏ودلت التحقيقات أن أحد المتهمين عليه سابقتان، في حين خلت صحيفة السوابق الجنائية لبقية أفراد العصابة.

وكانت المحكمة أصدرت في البداية أحكاما بالسجن عامين على أفراد العصابة والسجن 5 سنوات على المتهم الأساسي (زعيم المجموعة) وهو الحكم الذي اعتبرته محكمة الاستئناف قليلا في حقهم، نظرا إلى كبر كمية المخدرات ‏المضبوطة معهم وتنوعها وهو دليل على أن الكمية يستحيل عقلاً أن تكون بقصد التعاطي.

‏ وتضمنت الأحكام الأخيرة السجن من 5- 10 أعوام والجلد، من 500 – 1500 جلدة للمتهمين ومنعهم من السفر لمدد تساوي مدة السجن المحكوم به، ‏ومصادرة المبالغ والجوالات وأجهزة الحاسب التي ضبطت بحوزتهم والمستخدمة في الجريمة، وبات الحكم نهائيا وأبلغت جهة الاختصاص بذلك.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

ضبط شبكة إثيوبية لترويج المخدرات بالباحة.. يقطنون الجبال

ضبط شبكة إثيوبية لترويج المخدرات بالباحة.. يقطنون الجبال

فتاة حرضت مقيماً على حرق شقيقها وأسرته بالأسيد.. والاستئناف توجه بتغليظ عقوبتها

فتاة حرضت مقيماً على حرق شقيقها وأسرته بالأسيد.. والاستئناف توجه بتغليظ عقوبتها

«الاستئناف» تؤيد حكماً بحضانة أم لأطفالها برغم زواجها من آخر

«الاستئناف» تؤيد حكماً بحضانة أم لأطفالها برغم زواجها من آخر

في حكم جديد.. «الاستئناف» تُنصف متضرري الصندوق العقاري

في حكم جديد.. «الاستئناف» تُنصف متضرري الصندوق العقاري

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

كيف تدير وقتك في الإجازة الصيفية؟
تدوينات حرة

كيف تدير وقتك في الإجازة الصيفية؟

المزيد
“لا تنفخ بوجه بنتنا”!!
مقالات

“لا تنفخ بوجه بنتنا”!!

المزيد
عودة الموظفين
تدوينات حرة

عودة الموظفين

المزيد
فُرِجَت وكنت أظنها (قد) تُفرَج
مقالات

فُرِجَت وكنت أظنها (قد) تُفرَج

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>