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تعرف على توقعات طقس اليوم على كافة المناطق
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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية يمتد تأثيره الى الاجزاء الشرقية من وسط المملكة في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية والأجزاء الشرقية من منطقة الرياض تمتد إلى منطقة نجران وكذلك على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر, كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان، عسير وتمتد الى مرتفعات الباحة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة،وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.

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