بالصور.. الجيش الأمريكي يكشف تورط إيران في استهداف ناقلات النفط

تواصل – وكالات:

نشر الجيش الأمريكي، مساء أمس الاثنين، دليل يثبت تورط إيران في الهجوم على ناقلات النفط في خليج عمان، ومحاولتها طمس الأدلة التي تثبت إدانتها.

ونشر الجيش صورا، ظهر خلالها قوات إيرانية تزيل لغمًا من ناقلة يابانية بعد هجوم الأسبوع الماضي والذي استهدف ناقلتين في خليج عمان.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أعلن الخميس أن “حكومة الولايات المتحدة تعتبر أنّ إيران مسؤولة عن الهجومين في بحر عمان”.

وأوضح بومبيو الذي ترأس وكالة المخابرات المركزية قبل أن يصبح وزيرًا للخارجية: “أجهزة المخابرات لديها الكثير من البيانات والكثير من الأدلة.. سيرى العالم الكثير منها”.

وتعرضت ناقلتا نفط نرويجية ويابانية الخميس في بحر عمان لهجومين؛ مما أدى لاشتعال النيران فيهما وإجلاء طاقميهما، في تطوّر جديد يزيد التوترات في المنطقة التي تعيش منذ أسابيع على وتيرة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران.