توجيه عاجل من «التعليم» بشأن المناهج الدراسية

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تواصل – فرق التحرير:

تخطط وزارة التعليم حالياً لإجراء تغيير شامل في كافة المناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية خلال العام الدراسي المقبل.

جاء ذلك في مخاطبة بين مدير عام المستودعات ومستشار نائب الوزير بشأن الكتب الدراسية المتوافرة في مستودعات الوزارة المركزية ومستودعات إدارات التعليم للعام الدراسي 1440 / 1439 هـ.

وورد في المخاطبة أن جميع الكتب الدراسية في مختلف المراحل الدراسية دون استثناء قد شملها التعديل ولا يمكن الاستفادة منها للعام الدراسي القادم 1441هـ باستثناء كتب المقررات للمرحلة الثانوية يمكن الاستفادة منها للمدارس المطبقة للفصل الصيفي المقبل.

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