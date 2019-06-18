«المياه الوطنية»: 223 ريالاً متوسط قيمة الفاتورة في المملكة

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تواصل – الرياض:

قال المهندس محمد الموكلي الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، إن الشركة تستعد خلال الأسبوع المقبل للبدء في مرحلة التخصيص من خلال طرح 6 محطات جديدة للقطاع الخاص، كما أنها تدرس موضوعاً كطرح السندات إلا أنها لا تفكر حالياً أو خلال السنوات الخمس المقبلة في طرح الشركة للاكتتاب.

وأضاف الموكلي وفقاً لـ”الاقتصادية”، أن متوسط فاتورة المنازل في المملكة وبعد دراسات أجرتها الشركة بلغ 268 ريالاً في 2018 و223 ريالاً في 2019، مؤكداً في الوقت ذاته أن عمليات تصحيح الفوترة التي تمت خلال السنوات الماضية وتصحيح التسعيرة، أسهمت في رفع مستوى ترشيد المياه في المملكة بنسبة كبيرة.

وأشار إلى أن الشركة لا تتقاضى إلا 30 في المائة من تكلفة إنتاج وتوزيع وتوصيل المياه إلى المستفيدين الأفراد، مؤكداً في هذا الصدد أن شركة المياه الوطنية ليست شركة جباية.

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