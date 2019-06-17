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التشهير بمؤسسة تبيع مواد كهربائية غير مطابقة للمواصفات بالمجمعة

التشهير بمؤسسة تبيع مواد كهربائية غير مطابقة للمواصفات بالمجمعة
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تواصل – فريق التحرير:

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مؤسسة مقاولات تختص في تجارة الأدوات الصحية بمحافظة المجمعة وأحد العاملين لديه من جنسية باكستانية، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بعرض أدوات كهربائية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس للبيع؛ وهو ما يعد مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري بالنظر لما قد تشكله تلك المواد من خطورة على سلامة مستخدميها.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالرياض يقضي بفرض غرامة مالية على المخالفين، وإغلاق المقر المخالف ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، وإبعاد العامل المقيم عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل فيها، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

وتعود تفاصيل القضية لوقوف مأموري الضبط القضائي لوزارة التجارة والاستثمار أثناء جولاتهم الرقابية على مقر المؤسسة بمحافظة المجمعة، حيث تم ضبطت كمية مكونة من أفياش وتوصيلات كهربائية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة؛ وبناءً عليه تمت مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة وإحالة القضية إلى الجهات القضائية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية.

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