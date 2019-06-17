«الصعق هو الحل».. سوار يُجبرك على التوقف عن التدخين

تواصل – وكالات:

يمارس الكثير من الناس عادات سيئة قد تزعجهم هم شخصياً، دون أن يتمكنوا من التخلص منها؛ وهو الأمر الذي دفع شركة تكنولوجيا لإنتاج “سوار” يقوم بصعق مرتديه كهربائياً كلما أقدم على عادة سيئة، أبرزها الإفراط في تناول الطعام أو التدخين.

ويعمل سوار “بافلوك” على صعق الشخص في منطقة المعصم كلما أقدم على فعل سيئ، مثل قضم الأظافر، أو الاستغراق في النوم، أو الإفراط في الأكل.

يُشار إلى أن قوة الصعقة الكهربائية التي يتعرض لها الشخص، تصل إلى 350 فولتاً.

ويرتبط السوار بتطبيق على الهاتف الذكي، بحيث يسجل الشخص العادات السيئة التي يرغب في التخلص منها، ويقوم من خلال التطبيق بإرسال صعقة كهربائية لنفسه كلما أقدم عليها.

كما يمكن للشخص أن يمنح أصدقاءه فرصة لصعقه، في حال رأوا أنه ما زال يقوم بالعادة التي يرغب في التخلص منها، وذلك من خلال تحميلهم للتطبيق نفسه.

وتعتمد فكرة عمل السوار على ربط العادة التي يرغب الشخص في التخلص منها، بالشعور السيئ المصاحب للصعقة الكهربائية الخفيفة، بحيث تتحول العادة من شيء يستمتع به الشخص، إلى مصدر للإزعاج لا بد من التخلص منه.

وتكفي بطارية السوار بعد عملية الشحن لـ150 صعقة كهربائية؛ مما يعني أن استمراريتها تعتمد على مدى إدمان الشخص على العادة المرغوب في التخلص منها.

ويباع السوار في موقع “أمازون” مقابل مبلغ 242 دولاراً.