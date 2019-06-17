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تعرض لانقطاع النفس والنبض.. إنعاش قلب معتمر ثمانيني بمطار جدة

تعرض لانقطاع النفس والنبض.. إنعاش قلب معتمر ثمانيني بمطار جدة
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تواصل – مكة المكرمة:

تمكن فريق طبي بمراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، اليوم الاثنين؛ بفضل الله، من إنعاش قلب معتمر مغربي يبلغ من العمر ٨٠ عاماً كان مغادراً إلى بلاده عبر الصالة السعودية الجنوبية.

وقال المشرف الإعلامي بمراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة الدكتور محمد بن جمال فلمبان، إن ابنة المعتمر لاحظت على والدها، أنه لا يستجيب لكلامها؛ ما جعلها تلجأ إلى إبلاغ المختصين؛ حيث تم إحضار المعتمر إلى المركز الطبي وكان في انتظاره فريق طبي وعند الكشف عليه تبين انقطاع النفس والنبض لديه.

وأضاف: “على الفور تم وضع المريض في غرفه الإنعاش وتم إنعاشه لمدة ٢٠ دقيقة، وبفضل الله، تمّت استعادة النبض للمعتمر، وبعدها تمّ نقل الحالة إلى مجمع الملك عبدالله الطبي بشمال جدة لاستكمال علاجه”.

ولفت فلمبان إلى أن مراكز المراقبة الصحية بمطار جدة قامت خلال موسم العمرة الحالي بتقديم خدمات علاجية لأكثر من ٥٠ ألف مراجع، وأحالت أكثر من ٦٠٠ مريض إلى مستشفيات صحة جدة؛ لاستكمال علاجهم، كما قدَّمت خدمات وقائية لأكثر من ٥ ملايين معتمر.

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