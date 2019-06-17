حادث مفجع.. إبل سائبة تتسبب في وفاة رضيع وخادمة بحفر الباطن

تواصل – فريق التحرير:

اعترضت مجموعة من الإبل السائبة، الطريق الرابط بين محافظة حفر الباطن والسفانية؛ مركبة عائلة مما تتسبب في وفاة طفل رضيع وخادمة وإصابة أفراد الأسرة، في حادث مروري مروع.

وكان الابن الأكبر، 20 عاماً، يقود مركبة من نوع “جمس يوكن”، ليفاجأ بقطيع من الإبل السائبة تعترضهم، ولم يستطع تفاديها؛ ليقع الحادث المفجع، وتتوفى الخادمة البنغلاديشية على الفور.

كما تعرض شاب، 17 عاماً، لإصابة بليغة يرقد بسببها في العناية المركزة في مستشفى الملك خالد بحفر الباطن؛ فيما تعرضت الأم لكسر في اليد وكدمة في الرقبة، وإصابات متفرقة للابنة (21 عاماً) وشقيقتيها وأخيهم الطفل بعمر سنتين.

وتعرض السائق لإصابات بسيطة، فيما نُقل رضيع بعمر 9 أشهر إلى مستشفى الحفر، وتوفي لاحقاً متأثراً بإصابته.