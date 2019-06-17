الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

بالصور.. عائلة تُفاجَأ بطلقة رشاش تسقط عليهم من سقف المنزل

بالصور.. عائلة تُفاجَأ بطلقة رشاش تسقط عليهم من سقف المنزل

حريق ضخم يلتهم «سيارة نقل أموال» على طريق بيشة (صور)

حريق ضخم يلتهم «سيارة نقل أموال» على طريق بيشة (صور)

توضيح مهم من «وزارة العدل» بشأن إجراءات الطلاق

توضيح مهم من «وزارة العدل» بشأن إجراءات الطلاق

ساعات حاسمة.. معلومات جديدة عن الطيار السعودي المفقود بالفلبين

ساعات حاسمة.. معلومات جديدة عن الطيار السعودي المفقود بالفلبين

«إنستقرام» يختبر ميزة أمنية تحمي المستخدمين من الاختراق

«إنستقرام» يختبر ميزة أمنية تحمي المستخدمين من الاختراق
0

تواصل – وكالات:

يختبر تطبيق “إنستقرام” عدداً من التغييرات التي ستسهّل على المستخدمين استعادة الوصول إلى الحسابات المخترقة، إلى جانب ميزات حماية ستصعّب سرقة حساباتهم.

وتأتي هذه الخطوة على خلفية مشكلات واجهها مستخدمو “إنستقرام” في العودة إلى حساباتهم المغلقة.

ومن المنتظر أن يسهل التغيير الأول الذي سيبدأ اختباره الاثنين، على المستخدمين تسجيل الدخول واستعادة حساباتهم إذا تم اختراقها؛ وفق ما ذكر موقع “إنجادجت” التقني.

وبينما يتعين على المستخدمين في الوقت الحالي إما انتظار البريد الإلكتروني أو ملء نموذج دعم؛ فإن التقنية الجديدة تقوم على قيام التطبيق بطلب أنواع مختلفة من المعلومات، مثل عنوان البريد الإلكتروني الأصلي، أو رقم الهاتف المرتبط بالحساب أو المستخدم عند الاشتراك في “إنستجرام”.

ويحصل المستخدم بعد ذلك على رمز مكون من 6 أرقام يتم إرساله إلى معلومات الاتصال التي اختارها.

تمنع الطريقة المتسللين من استخدام البريد الإلكتروني أو رموز أرقام الهواتف للاستيلاء على الحساب من جهاز مختلف.

وستضمن هذه الطريقة إمكانية استرداد الحساب حتى لو قام أحد المتسللين بتغيير اسم المستخدم وبيانات الاتصال، حيث تقدم “إنستقرام” ضماناً بعدم إمكانية المطالبة باسم المستخدم لفترة زمنية محددة بعد التغييرات التي طرأت على الحساب، سواء أكان ذلك اختراقاً أم تغييراً طوعياً.

ويسعى التطبيق من خلال التغييرات الجديدة للسماح للمستخدمين باستعادة الحساب بشكل كامل من داخل التطبيق، وذلك عوضاً عن الاعتماد على شركات أمنية أو جهات خارجية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

واتس آب تختبر ميزة جديدة لتصفح الإنترنت

واتس آب تختبر ميزة جديدة لتصفح الإنترنت

ميزة جديدة من «تويتر» للمستخدمين.. إخفاء الردود على التغريدات

ميزة جديدة من «تويتر» للمستخدمين.. إخفاء الردود على التغريدات

بعد فيسبوك.. التبرع عبر «إنستجرام» بكل سهولة قريباً

بعد فيسبوك.. التبرع عبر «إنستجرام» بكل سهولة قريباً

انتقادات لانستجرام بعد إجبار المستخدمين على مشاهدة فيديوهات IGTV

انتقادات لانستجرام بعد إجبار المستخدمين على مشاهدة فيديوهات IGTV

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

كيف تدير وقتك في الإجازة الصيفية؟
تدوينات حرة

كيف تدير وقتك في الإجازة الصيفية؟

المزيد
“لا تنفخ بوجه بنتنا”!!
مقالات

“لا تنفخ بوجه بنتنا”!!

المزيد
عودة الموظفين
تدوينات حرة

عودة الموظفين

المزيد
فُرِجَت وكنت أظنها (قد) تُفرَج
مقالات

فُرِجَت وكنت أظنها (قد) تُفرَج

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>