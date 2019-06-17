صور مذهلة.. أفعى عملاقة تبتلع تمساحاً ضخماً

تواصل – وكالات:

أظهرت مجموعة من الصور المتداولة، مشاهد مذهلة لأفعى ضخمة وهي تبتلع تمساحاً ضخماً في إحدى الغابات الأسترالية.

وكان مارتن مولر؛ يخوض في قاربه الكاياك منطقة جبل إيزا في مقاطعة كوينزلاند الأسترالية، قد شاهد أفعى من فصيلة “أفعى الزيتون”، وهي ثاني أكبر الأفاعي حجماً في أستراليا، وهي تبتلع تمساحاً من تماسيح المياه العذبة بأكمله.

ونقل موقع “سكاي نيوز عربية” عن صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، أن الصور التي نشرها مولر على حساب “جيجي وايلدلايف ريسكيو إنك” في موقع “فيسبوك” صدمت المتابعين.

وزادت الإثارة عندما نشر الصور المثيرة والغريبة على حسابه في “فيسبوك”، حيث جلبت أكثر من 10 آلاف رد من المتابعين.

وعبّر كثير من المتابعين عن صدمتهم بشأن تعريض شخص نفسه للخطر من أجل تصوير مشاهد كهذه، فعلَّق أحد المتابعين قائلاً “صور مدهشة ومثيرة.. كنت أعتقد أن التمساح سينتصر على الأفعى”.