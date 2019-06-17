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«الزكاة والدخل» تحدد المشروبات غير الخاضعة للضريبة الانتقائية.. تعرف عليها

«الزكاة والدخل» تحدد المشروبات غير الخاضعة للضريبة الانتقائية.. تعرف عليها
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن المشروبات غير الخاضعة للضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، وذلك بعد الإعلان عن تطبيق ضريبة انتقائية بنسبة 50% على المشروبات المحلاة بدءاً من مطلع ديسمبر 2019.

وأوضحت الهيئة أن المشروبات غير الخاضعة للضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة هي:

المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة:

حيث تُطبق الضريبة عليها بالفعل بنسبة 50% على المشروبات الغازية و100% على مشروبات الطاقة.

عصائر الفاكهة والخضروات الطبيعية:

أي لم يُضَف إليها أي مصدر من مصادر السكر أو أي محليات أخرى، وتتضمن: عصير الفاكهة والخضار الطازج بنسبة 100%، والفاكهة المهروسة، وعصير الفواكه المجففة، وعصير مسحوق الفواكه، والمشروب المصنوع من عصير الفاكهة أو عصير الخضار التي لم يُضَف إليها أي مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى، والمشروبات المجهزة عن طريق خلط السوائل.

الحليب والألبان ومنتجاتها ومنها: 

– المشروب الذي يحتوي على حليب بنسبة 75% على الأقل من المشروب الجاهز للشرب.
– المشروب المحتوي على بدائل الحليب المصنعة من مصادر نباتية مثل شراب الصويا بنسبة 75% على الأقل من المشروب الجاهز للشرب.
– حليب الرضع الصناعي أو تركيب حليب متابعة أو أطعمة الرضع.
– الطعام المصنع كبديل غذائي أو أطعمة الحمية الغذائية المستخدمة لأغراض طبية.
المشروبات والمركزات المخصصة للاستخدامات التغذوية والطبية الخاصة.
المشروبات والمركزات المحتوية على أي مصدر مضاف من مصادر السكر أو المحليات الأخرى التي يتم إعدادها بواسطة الأشخاص الطبيعيين بغرض الاستهلاك الشخصي أو لأغراض أخرى غير تجارية.
المشروبات المحتوية على أي مصدر مضاف من مصادر السكر أو المحليات الأخرى، والتي تُعد من المطاعم والأماكن المشابهة وتقدَّم في إناء مفتوح غير محكم الغلق للمستهلكين النهائيين بقصد الاستهلاك المباشر كمشروب.
المشروبات القائمة على الحليب:
أي إنها تحتوي على حليب بنسبة 75% من المشروب الجاهز.. وتشمل أنواع الحليب ما يلي: حليب الحيوانات، والحليب المعاد تصنيعه، وبودرة الحليب، واللبن (حليب رائب)، ومصل الحليب، ومصل الحليب المعاد تصنيعه، علماً بأن الكريمة لا يشملها تعريف الحليب.

المشروبات البديلة للحليب:

– إذا كانت تحتوي على 120 ملجم من الكالسيوم في كل 100 مل.
– مستخرج من البقوليات أو الحبوب أو المكسرات أو البذور أو أي نوع آخر من النباتات.
– يتم استخدامه في كافة أو معظم استخدامات الحليب.
– لديه كثافة مماثلة للحليب.
– لا تدخل فيه مكونات غازية.

يذكر أن المشروبات المحلاة بحسب تعريف الهيئة هي أي منتج يضاف إليه مصدر السكر أو مُحليات أخرى يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب، سواء كان جاهزاً للشرب أو مركزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب.

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