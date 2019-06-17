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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً بتداولات أكثر من 5.5 مليار ريال

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً بتداولات أكثر من 5.5 مليار ريال
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تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 88.79 نقطة ليقفل عند مستوى 8975.63 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.5 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 218 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 128 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 162 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 18 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: أمانة للتأمين، ودار الأركان، وعناية، والبحر الأحمر، وزين السعودية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: ساب، والبابطين، وصناعات كهربائية، وميدغلف للتأمين، واليمامة للحديد، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.31% و1.56%.
فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، والإنماء، والراجحي، وكيان السعودية، وزين السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، وكانت أسهم شركات: الراجحي، ودار الأركان، وسابك، والإنماء، والأهلي، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 16.47 نقطة ليقفل عند مستوى 3587.74 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.1 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 154 ألف سهم، تقاسمتها 201 صفقة.

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