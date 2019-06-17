الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

توضيح مهم من «وزارة العدل» بشأن إجراءات الطلاق

توضيح مهم من «وزارة العدل» بشأن إجراءات الطلاق

ساعات حاسمة.. معلومات جديدة عن الطيار السعودي المفقود بالفلبين

ساعات حاسمة.. معلومات جديدة عن الطيار السعودي المفقود بالفلبين

مقيم يسأل «حساب المواطن» عن إمكانية استفادته من الدعم.. والبرنامج يرد

مقيم يسأل «حساب المواطن» عن إمكانية استفادته من الدعم.. والبرنامج يرد

قرار مهم من المحاكم الإدارية بشأن مستفيدي الصندوق العقاري

قرار مهم من المحاكم الإدارية بشأن مستفيدي الصندوق العقاري

«الشورى» يحذر من عواقب التطورات الخطيرة في الخليج العربي

«الشورى» يحذر من عواقب التطورات الخطيرة في الخليج العربي
مجلس الشورى
0

تواصل – الرياض:

طالب مجلس الشورى في جلسته العادية الخامسة والأربعين برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني؛ المجتمع الدولي، باتخاذ موقف دولي حازم تجاه إيران، ووقف دعمها لميليشيا الحوثي، لما تمثله من تهديد للأمن الإقليمي والدولي.

وأدان المجلس -بشدة- الاعتداء الإرهابي الآثم الذي تعرّض له مطار أبها الدولي من قبل ميليشيات الحوثي؛ مؤكداً أن السلوك العدواني الحوثي المدعوم من إيران واستمراره في إطلاق المقذوفات على مدن المملكة لن يزيد الشعب السعودي إلا قوة وصلابة وتلاحماً مع القيادة.

وجدّد المجلس ثقته التامة بقدرات المملكة العسكرية بقطاعاتها كافة في التصدّي لما تتعرّض له المملكة من عدوان، بما يحفظ أمنها, ومقدّساتها، ورخاءها، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.

كما حذّر المجلس من عواقب التطورات الخطيرة المتكررة في الخليج العربي المتمثلة في استهداف ناقلات النفط، ويعتبرها استمراراً للأعمال التخريبية التي تمس سلامة الممرات المائية وتقوّض من أمن إمدادات الطاقة في العالم.

ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة؛ للحيلولة دون مزيد من التوتر في هذه المنطقة الحسّاسة من العالم، وحماية الملاحة البحرية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مصرع خبراء إيرانيين أثناء إطلاق صاروخ في صنعاء.. هذا ما حدث

مصرع خبراء إيرانيين أثناء إطلاق صاروخ في صنعاء.. هذا ما حدث

«الشورى» يوافق على تعديل نظام نزع ملكية الوحدات العقارية

«الشورى» يوافق على تعديل نظام نزع ملكية الوحدات العقارية

سيناتور أمريكي: الإرهاب بمضيق هرمز يستدعي ضربة ضد إيران

سيناتور أمريكي: الإرهاب بمضيق هرمز يستدعي ضربة ضد إيران

اغتيال الإعلامي «محمد بلال» على أيدي عملاء إيران في باكستان

اغتيال الإعلامي «محمد بلال» على أيدي عملاء إيران في باكستان

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

كيف تدير وقتك في الإجازة الصيفية؟
تدوينات حرة

كيف تدير وقتك في الإجازة الصيفية؟

المزيد
“لا تنفخ بوجه بنتنا”!!
مقالات

“لا تنفخ بوجه بنتنا”!!

المزيد
عودة الموظفين
تدوينات حرة

عودة الموظفين

المزيد
فُرِجَت وكنت أظنها (قد) تُفرَج
مقالات

فُرِجَت وكنت أظنها (قد) تُفرَج

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>