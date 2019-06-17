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«الشورى» يوافق على تعديل نظام نزع ملكية الوحدات العقارية

«الشورى» يوافق على تعديل نظام نزع ملكية الوحدات العقارية
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تواصل – الرياض:

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الخامسة والأربعين برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني، اليوم الاثنين، على تعديل بعض المواد من نظام نزع ملكية الوحدات العقارية للمنفعة العامة.

كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في أذربيجان.

وطالب المجلس، خلال جلسته، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، بإنشاء محطاتها الجديدة خارج النطاقات العمرانية المعتمدة للمدن، ونقل المحطات الحالية التي تسبب ضرراً على السكان، والنواحي الاقتصادية والسياحية، والبيئية.

كما طالب بدراسة إنشاء أنظمة محمولة (محطات تحلية متنقلة) لمعالجة وتحلية المياه مع توافر التشغيل بالطاقة المتجددة، وكذلك دراسة تحويل معهد الأبحاث وتقنيات التحلية إلى بيت خبرة مستقل، لاستثمار إمكاناته البشرية والفنية، لتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع القطاع الخاص محلياً وإقليمياً.

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