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«الأرصاد» تُحذر من تقلبات حادة على عدة مناطق.. موجة حارة ورياح مثيرة للأتربة

«الأرصاد» تُحذر من تقلبات حادة على عدة مناطق.. موجة حارة ورياح مثيرة للأتربة
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عدة تنبيهات، بشأن طقس المملكة اليوم الاثنين، محذرة من موجة حارة، ورياح نشطة وأتربة مثارة في عدد من المناطق.

وتضمن التنبيه الأول تحذيرا من موجة حارة تضرب المنطقة الشرقية وتشمل كلاًّ من: الأحساء والجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف والنعيرية وبقيق ورأس تنورة، وتبدأ من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساء.

فيما حذر التنبيه الثاني من رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، وذلك في منطقة عسير وتبدأ من 9 صباحا حتى 8 مساء.

وشمل التنبيه الثالث تحذيراً أيضاً من رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في الرؤية، بمنطقة جازان وتشمل كلاًّ من: الدرب وبيش وصامطة وفرسان، وتبدأ من الساعة 9 صباحاً حتى 8 مساء.

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