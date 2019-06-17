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توجيهات خادم الحرمين.. مواصلة أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة

توجيهات خادم الحرمين.. مواصلة أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة
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تواصل – واس:

نظراً لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من عناية ورعاية بالحرمين الشريفين والكعبة المشرفة، فقد صدر التوجيه السامي الكريم بمواصلة أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة.

وتشرف وزارة المالية ممثلةً بمكتب إدارة المشاريع على أعمال الصيانة الدورية وذلك بالتنسيق مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والجهات ذات العلاقة، حيث بدأ العمل اليوم الاثنين 14 شوال 1440هـ الموافق 17 يونيو 2019م، باستخدام أحدث التقنيات، ووفق أفضل المواصفات العالمية والخبرات؛ تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -، حيث تسعى جميع الأجهزة الحكومية إلى بذل جهود مضاعفة على مدار الساعة لراحة زوار بيت الله الحرام، وتوفير كل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن.

وبهذه المناسبة ترفع وزارة المالية أسمى آيات الشكر والدعوات الطيبة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على هذه الرعاية الكريمة للحرمين الشريفين والكعبة المشرفة وقاصديهما.

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