الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

ساعات حاسمة.. معلومات جديدة عن الطيار السعودي المفقود بالفلبين

ساعات حاسمة.. معلومات جديدة عن الطيار السعودي المفقود بالفلبين

مقيم يسأل «حساب المواطن» عن إمكانية استفادته من الدعم.. والبرنامج يرد

مقيم يسأل «حساب المواطن» عن إمكانية استفادته من الدعم.. والبرنامج يرد

قرار مهم من المحاكم الإدارية بشأن مستفيدي الصندوق العقاري

قرار مهم من المحاكم الإدارية بشأن مستفيدي الصندوق العقاري

أمين مكة يكشف عن تطورات التحقيق في تجاوزات احتفالات العيد

أمين مكة يكشف عن تطورات التحقيق في تجاوزات احتفالات العيد

إنقاذ غريق بمحافظة حقل.. عمره أقل من عامين

إنقاذ غريق بمحافظة حقل.. عمره أقل من عامين
0

تواصل – فريق التحرير:

نجح طاقم طبي بمستشفى حقل العام في إنقاذ حياة طفل غريق يبلغ من العمر سنة وعشرة أشهر وصل إلى قسم الطوارئ بحالة  إغماء نتيجة تغيبه عن الوعي ونبض القلب (38)  ونقص بالأوكسجين  بنسبة  (63%) ومفرزات شديدة.

على الفور تم عمل إنعاش قلب رئوي مع عملية شفط وإعطائه أكسجين ومدراً للبول (خافض للضغط) وكذلك مضاداً حيوياً وريدياً، وقد تم سحب محتوى المعدة بأنبوب معدي، بعدها تم تدفئة الطفل، وخلال دقيقتين تحسن النبض إلى (120) والأكسجين إلى  نسبة (92%).

وقد تم وضع الطفل بقسم العناية المركزة لمدة يوم تحت الملاحظة الطبية اللازمة بعدها غادر الطفل المستشفى بحالة صحية جيدة ولله الحمد.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تبوك.. سخونية مفاجئة تتسبب في وفاة طفل ووالده بمستشفى حقل

تبوك.. سخونية مفاجئة تتسبب في وفاة طفل ووالده بمستشفى حقل

تسمُّم طفل ووفاته داخل مستشفى «حقل».. و«صحة تبوك» تُحقق

تسمُّم طفل ووفاته داخل مستشفى «حقل».. و«صحة تبوك» تُحقق

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

كيف تدير وقتك في الإجازة الصيفية؟
تدوينات حرة

كيف تدير وقتك في الإجازة الصيفية؟

المزيد
“لا تنفخ بوجه بنتنا”!!
مقالات

“لا تنفخ بوجه بنتنا”!!

المزيد
عودة الموظفين
تدوينات حرة

عودة الموظفين

المزيد
فُرِجَت وكنت أظنها (قد) تُفرَج
مقالات

فُرِجَت وكنت أظنها (قد) تُفرَج

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>