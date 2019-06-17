سيناتور أمريكي: الإرهاب بمضيق هرمز يستدعي ضربة ضد إيران

تواصل – وكالات:

اعتبر السيناتور الأمريكي، توم كوتن، أحد صقور السياسة الخارجية البارزين في الكونغرس، أن “أعمال الإرهاب غير المبررة ضد النقل التجاري في مضيق هرمز تستدعي ضربة عسكرية انتقامية ضد إيران”.

وقال خلال مقابلة تلفزيون نشر مقتطفات منها على حسابه في تويتر: “من وقت الرئيس (جورج) واشنطن إلى الرئيس (دونالد) ترمب، فإن أسرع طريقة لجلب نار وغضب الجيش الأمريكي عليك هي أن تفعل ما فعلته إيران – تعرقل حرية الملاحة في البحار المفتوحة”، بحسب ما نقلته قناة “العربية”.

وكتب أن “من المنطقي أن الإيرانيين سيكذبون بشأن هذه الهجمات، لكن على الآخرين ألا يصدقوا كذبهم. يمكن لأي كان أن يرى بأم عينيه البحارة الإيرانيين وهم يزيلون اللغم الذي وضعوه على إحدى الناقلات”