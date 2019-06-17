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«الحصيني» يُحذر: رياح البوارح قادمة.. غبار ورمال الأيام المقبلة
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تواصل – فريق التحرير:

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، عبدالعزيز الحصيني، نشاطاً لرياح البوارح في منطقة حوض الخليج بما فيه “الشرقية” خلال الأيام المقبلة.

وقال عبر حسابه في “تويتر”: “يُتوقع نشاط لرياح البوارح على حوض الخليج العربي بما فيه “الشرقية” خلال الأيام المقبلة من الثلاثاء 1440/10/15هـ، وبشكل واضح، خاصة الأربعاء والخميس 1440/10/17:16هـ”.

وأضاف: “يُتوقع غبار من خفيف إلى شبه كثيف مع التنبيه من تجمُّع الرمال على الطرق الرابطة بين الشرقية والرياض ودول الخليج”.

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