ساعات حاسمة.. معلومات جديدة عن الطيار السعودي المفقود بالفلبين

تواصل _ الرياض

قالت مصادر إن معلومات جديدة ستقدم خلال 48 ساعة، بشأن مصير الطيار السعودي عبدالله الشريف المفقود منذ 30 يوماً بدولة الفلبين، والذي اختفى خلال طلعة جوية تدريبية مع مدربه الفلبيني.

وأوضحت المصادر، أن المعلومات الجديدة جاءت بعد دراسة المختصين لإقلاع الطائرة واتجاهها وسرعتها وفقدان الاتصال بها، إضافة إلى المعلومات التي عثروا عليها خلال فترة البحث، وفقاً لـ “عكاظ”.

وأشارت إلى أن الباحثين عن الطيار المفقود استخدموا أحدث الأجهزة لتغطية منطقة البحث المحددة في البحر وفي جزيرة أوكسيدنتال ميندور، بمساحة إجمالية تقدر بـ 21 كم وعرض 7 كم، في وقت لم يتم العثور فيه على أي حطام للطائرة أو أشلاء أو أي متعلقات.

وكان عبدالله الشريف، الذي يدرس الطيران في الفلبين برفقة شقيقه، قد خرج مع مدربه للتدريب في 17 مايو الماضي، ثم اختفيا ولم يُعثر عليهما حتى الآن.