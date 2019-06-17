الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

ساعات حاسمة.. معلومات جديدة عن الطيار السعودي المفقود بالفلبين

ساعات حاسمة.. معلومات جديدة عن الطيار السعودي المفقود بالفلبين

مقيم يسأل «حساب المواطن» عن إمكانية استفادته من الدعم.. والبرنامج يرد

مقيم يسأل «حساب المواطن» عن إمكانية استفادته من الدعم.. والبرنامج يرد

قرار مهم من المحاكم الإدارية بشأن مستفيدي الصندوق العقاري

قرار مهم من المحاكم الإدارية بشأن مستفيدي الصندوق العقاري

أمين مكة يكشف عن تطورات التحقيق في تجاوزات احتفالات العيد

أمين مكة يكشف عن تطورات التحقيق في تجاوزات احتفالات العيد

ساعات حاسمة.. معلومات جديدة عن الطيار السعودي المفقود بالفلبين

ساعات حاسمة.. معلومات جديدة عن الطيار السعودي المفقود بالفلبين
0

 

تواصل _ الرياض 

قالت مصادر إن معلومات جديدة ستقدم خلال 48 ساعة، بشأن مصير الطيار السعودي عبدالله الشريف المفقود منذ 30 يوماً بدولة الفلبين، والذي اختفى خلال طلعة جوية تدريبية مع مدربه الفلبيني.

وأوضحت المصادر، أن المعلومات الجديدة جاءت بعد دراسة المختصين لإقلاع الطائرة واتجاهها وسرعتها وفقدان الاتصال بها، إضافة إلى المعلومات التي عثروا عليها خلال فترة البحث، وفقاً لـ “عكاظ”.

وأشارت إلى أن الباحثين عن الطيار المفقود استخدموا أحدث الأجهزة لتغطية منطقة البحث المحددة في البحر وفي جزيرة أوكسيدنتال ميندور، بمساحة إجمالية تقدر بـ 21 كم وعرض 7 كم، في وقت لم يتم العثور فيه على أي حطام للطائرة أو أشلاء أو أي متعلقات.

وكان عبدالله الشريف، الذي يدرس الطيران في الفلبين برفقة شقيقه، قد خرج مع مدربه للتدريب في 17 مايو الماضي، ثم اختفيا ولم يُعثر عليهما حتى الآن.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

سفير المملكة بالفلبين يكشف آخر مستجدات البحث عن الطيار السعودي المفقود

سفير المملكة بالفلبين يكشف آخر مستجدات البحث عن الطيار السعودي المفقود

دلائل جديدة على اختطاف الطيار السعودي بالفلبين

دلائل جديدة على اختطاف الطيار السعودي بالفلبين

والدة الطيار المفقود تروي تفاصل «المكالمة الأخيرة».. وسبب سفره إلى الفلبين

والدة الطيار المفقود تروي تفاصل «المكالمة الأخيرة».. وسبب سفره إلى الفلبين

بالفيديو.. رسالة مؤثرة من والدة الطيار عبدالله الشريف بعد أيام من اختفائه بالفلبين

بالفيديو.. رسالة مؤثرة من والدة الطيار عبدالله الشريف بعد أيام من اختفائه بالفلبين

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

كيف تدير وقتك في الإجازة الصيفية؟
تدوينات حرة

كيف تدير وقتك في الإجازة الصيفية؟

المزيد
“لا تنفخ بوجه بنتنا”!!
مقالات

“لا تنفخ بوجه بنتنا”!!

المزيد
عودة الموظفين
تدوينات حرة

عودة الموظفين

المزيد
فُرِجَت وكنت أظنها (قد) تُفرَج
مقالات

فُرِجَت وكنت أظنها (قد) تُفرَج

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>