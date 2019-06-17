مختص يزف بُشرى للمواطنين بشأن أسعار إيجار العقارات

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تواصل – فريق التحرير:

توقع الخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد، والخبير في شؤون الإسكان، أن تواصل أسعار الإيجارات تراجعها خلال العام الجاري والعامين القادمين.

وأضاف العمري أن السوق العقارية تشهد حالة من الانتعاش منذ الشهرين الأخيرين من العام الماضي إلى نهاية أبريل من العام الجاري، نتيجة زيادة الإقراض والتمويل العقاري، الذي سجل ارتفاعًا سنويًا وصل إلى 20.8 % وهو أعلى معدل منذ مطلع 2015م.

وتابع أن حجم التمويل العقاري الممنوح للأفراد وصل إلى مستوى 270.5 مليار ريال بنهاية مارس الماضي، وارتفع معه أيضًا عدد المقترضين عقاريًا من الأفراد إلى أكثر من 264 ألف مقترض.

وأردف العمري: “تحت استمرار ضخ المزيد من الوحدات السكنية الجديدة، إضافةً إلى إخلاء الوحدات القائمة سواءً من المواطنين الذين تملكوا مساكنهم وتحولوا من مستأجرين إلى متملكين، سيؤدي كل ذلك إلى إحداث مزيدٍ من الضغوط على إيجارات المساكن نظير زيادة الشواغر منها بمعدلات غير مسبوقة، وذلك يعني انخفاض العائد الإيجاري للعقارات السكنية، الذي سيُسهم وغيره من العوامل في انخفاض الأسعار السوقية للمساكن بمختلف أنواعها”.

 

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