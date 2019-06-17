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برعاية الراجحي.. وقف تواصل الخيري يدشن مشروعاً تدريبياً لتأهيل طلاب الإعلام (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

دشن وقف تواصل الخيري، بالتعاون مع مركز المجد للتدريب، البرنامج التدريبي النظري لمشروع تأهيل طلاب الإعلام في الصحافة الإلكترونية، ويأتي البرنامج الذي يهدف لتدريب طلاب الإعلام وتطوير مهاراتهم في العمل الصحفي والإعلامي برعاية مؤسسة الراجحي الإنسانية.

وقال مدير المشروع الأستاذ بشير الناصر لـ تواصل، إن المشروع يقدم عدداً من الدورات التدريبية والمحاضرات المتخصصة في مجال الصحافة الإلكترونية.

وأشار الناصر إلى أن المشروع يقدم 8 برامج نظرية تشمل تطوير قدرات الطلاب المشاركين ومهاراتهم في عدد من المجالات من بينها: صناعة المحتوى الرقمي، والتحرير والمراسل الصحفي، بجانب التعرف على فنون صحافة الموبايل والصورة الاحترافية.

وأوضح أن المشروع الذي ترعاه مؤسسة الراجحي الإنسانية يهدف لتدريب وتأهيل 20 طالباً من طلاب الإعلام في الجامعات الحكومية.

وبدأ المشروع أولى دوراته اليوم الأحد بمركز المجد للتدريب، حيث قدم المدرب أ. أحمد اليافعي دورة متخصصة في صناعة المحتوى الرقمي تفاعل معها الطلاب المشاركون.

من جانبه، أكد مدير المشاريع بمركز المجد للتدريب الإعلامي، الأستاذ محمد بن خلف الحربي أن المركز يرحب بالشراكات التي تثري الساحة الإعلامية وتخدم الدارسين والهاوين للمجال الإعلامي، وتقدم البرامج التدريبية والتطويرية لهم ليكونوا مؤهلين إعلامياً ومواكبين لآخر المستجدات في المجال الإعلامي.

الجدير بالذكر، أنه بنهاية مرحلة البرنامج النظري للمشروع ستنطلق المرحلة الثانية التي تتضمن تنفيذ البرنامج التطبيقي للعمل الصحفي الموجه للمتدربين تحت إشراف قسم التحرير في صحيفة تواصل الإلكترونية.

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