«النمر» يوضح كمية السوائل الضرورية للجسم خلال الأجواء الحارة

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أوضح استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، ‏الدكتور خالد النمر، أن كمية السوائل التي يحتاجها الشخص ليست ثابتة على الدوام، وإنما يتغير حسب الوزن، وحرارة الجو أو الرطوبة والجهد البدني والتعرق والأدوية والأمراض التي يعاني منها، وكذلك كمية التبول وسرعة التنفس.

وحذر “النمر” في تغريدات من حسابه بـ”تويتر” من الاعتماد على الإحساس والشعور بالعطش؛ لكونها ردة فعل متأخرة ولا تعمل عند كبار السن.

وغرد قائلاً: “يجب ألا يعتمد الشخص في الصيف على العطش كوسيلة لتحديد كمية السوائل التي يجب تناولها؛ لأن العطش ردة فعل متأخرة لفقدان السوائل من الجسم، وأيضاً لأن ردة فعل العطش الانعكاسية لا تعمل جيداً عند المسنين!”.

وأكد أن أقل كمية من السوائل للبالغين في الجو المعتدل تقريباً 43 مل/كغم تقريباً لمن وزنه 70 كيلوجراماً أي 3 لترات في اليوم، أما في الجو الحار والجاف فهي من 60 إلى 80 مل/كغم تقريباً أي 4 إلى 6 لترات يومياً حسب الجهد البدني.