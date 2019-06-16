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قرار مهم من المحاكم الإدارية بشأن مستفيدي الصندوق العقاري

قرار مهم من المحاكم الإدارية بشأن مستفيدي الصندوق العقاري
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تواصل – فريق التحرير:

أيّدت المحاكم الإدارية التابعة لديوان المظالم إجراءات الصندوق العقاري بتحويل مستفيديه إلى القرض العقاري المدعوم، حيث رفضت اليوم الأحد النظر في الدعاوى المرفوعة ضد صندوق التنمية العقاري المستندة على القرار 82.

كما أصدرت المحاكم عدداً من الأحكام لصالح الصندوق، تقضي بـ”إلغاء الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية، والحكم مجدداً برفض الدعوى”، وذلك بعد تقديم الصندوق مذكرة تتضمن القرار الصادر حديثاً من مجلس الوزراء رقم 554 الذي يقضي بتعديل القرار رقم 82 من نظام الصندوق.

وتقدم الصندوق بمذكرة تطلب رفض الدعاوى المقامة ضده؛ وذلك لعدم صدور قواعد وإجراءات من مجلس إدارة الصندوق بخصوص القرار المشار إليه.

وكانت المحاكم الإدارية التابعة لديوان المظالم أصدرت خلال الفترة الماضية عدداً من الأحكام بسبب اللبس في القرار (82)، قبل أن يتم إيضاح هذا اللبس وتفسيره بشكل واضح في قرار مجلس الوزراء (554) في رمضان الماضي، الذي تضمن تعديل البند «ثالثاً» من القرار رقم 82 الصادر في 1435.

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