بالفيديو.. طريقة احتساب الوعاء الزكوي للمنشآت بعد التسجيل في «الزكاة والدخل»

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كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الأحد، عن كيفية احتساب الوعاء الزكوي للمنشآت بعد التسجيل في نظام الهيئة، مشيرةً إلى أن تلك المرحلة تأتي بعد إتمام عملية تسجيل المزكي في موقعها الإلكتروني.

وبينت الهيئة عبر فيديو توضيحي، أن تلك العملية تتم من خلال عناصر مستقاة من الوعاء الزكوي للمنشأة مضافاً إليها عدة عناصر إضافية، بحيث تتم إضافة عناصر “حقوق الملكية”، و”الالتزامات المستغرقة في العناصر المحسومة” ويُطرح منها عدة عناصر أخرى.

وتتضمّن العناصر التي يتم طرحها من المجموع: “الأصول غير الزكوية”، وهي الأصول الثابتة والآلات والمعدات، و”الأصول المزكاة” مثل الاستثمارات في أسهم شركات تدفع زكاتها للهيئة، حيث يخرج من ذلك كله مبلغ مالي هو القيمة الفعلية لما يسمّى “الوعاء الزكوي”.

وأشارت “الزكاة والدخل” إلى أن المبلغ الناتج من تلك العملية الحسابية “الوعاء الزكوي”، يتم ضربه في 2.5% (قيمة الزكاة) فينتج عن ذلك المبلغ المطلوب دفعه للهيئة العامة للزكاة والدخل عن المنشآت، ضاربةً مثالاً حياً لطريقة احتساب الوعاء الزكوي.