«سكني» يكشف عن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«السعودية للكهرباء» توضح أهم تعديل في الفاتورة الجديدة

«السعودية للكهرباء» توضح أهم تعديل في الفاتورة الجديدة

نسيها والداها داخل سيارة لمدة 3 ساعات.. تدخل سريع لإنقاذ حياة طفلة بالباحة

نسيها والداها داخل سيارة لمدة 3 ساعات.. تدخل سريع لإنقاذ حياة طفلة بالباحة

«بتر» إصبع مولودة في عسير.. والمستشفى: كانت ترضع إصبعها وقطعته!

«بتر» إصبع مولودة في عسير.. والمستشفى: كانت ترضع إصبعها وقطعته!

مفاجأة سارة للمواطنين.. 40 ألف فرصة عمل متمیزة في «الصناعات العسكرية» قريبًا

مفاجأة سارة للمواطنين.. 40 ألف فرصة عمل متمیزة في «الصناعات العسكرية» قريبًا

«سكني» يكشف عن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج

«سكني» يكشف عن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج
0

 

تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج “سكني”، اليوم الأحد، تفاصيل تقريره الشهري أبرز منجزاته لشهر مايو، ونشر صوراً حديثة لحالة البناء في المشاريع التي تُنفذ حالياً، وتفاصيل أعداد الأسر التي استفادت خلال الأشهر الخمسة الماضية من هذا العام من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي قدّمها البرنامج.

وقال البرنامج، في بيان له، إن مجموع المستفيدين من الحلول السكنية التي يتيحها البرنامج حتى شهر مايو الماضي 68,195 أسرة، منها 33,718 أسرة حصلت على منازل، وفي شهر مايو وحده استفادت 13,230 أسرة من الخيارات التمويلية والسكنية، منها نحو 5835 أسرة حصلت على منازل.

واستعرض التقرير متابعة تنفيذ أعمال البناء في 53 مشروعاً سكنياً بالشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ توفر نحو 100 ألف وحدة سكنية تتوزع في مختلف مناطق المملكة، وتتميز بكونها مجمعات سكنية متكاملة الخدمات والمرافق، وتوفر لساكنيها بيئة سكنية متكاملة.

وأشار التقرير إلى أن هناك أكثر من 40 مشروعاً سكنياً جاهزاً من المشاريع التي تنفذها الوزارة لتوفير آلاف الوحدات، وتمتاز بجاهزيتها للسكن بمتوسط أسعار 350 ألف ريال، وتشهد المشاريع إقبالاً من المواطنين انعكس على نسب الحجوزات، وتتميز بتكامل البنية التحتية شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والإنارة والأرصفة وسفلتة الطرق والمسطحات الخضراء والحدائق والمرافق الخدمية العامة.

وأعلن برنامج سكني عن إضافة 6 مخططات جديدة للأراضي السكنية المجانية خلال شهر مايو توفر 3442 قطعة أرض في 5 مناطق، وتتيح وزارة الإسكان من خلال “سكني” منصة إلكترونية تعرض المخططات السكنية بشكل إلكتروني، ويمكن للمستفيد اختيار الأرض المناسبة له ضمن 85 مخططاً سكنياً تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة، ويمكن الاطلاع عليها من البوابة الإلكترونية لـ”سكني”.

وتطرّق التقرير لمستهدفات “سكني” في 2019، لتسهيل تملك 200 ألف أسرة سعودية بأحد الحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها “سكني” باختيار وحجز الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين والأراضي المجانية والقروض العقارية المدعومة.

ويتيح البرنامج الاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وتمويل القرض القائم، والقروض السكنية للعسكريين على رأس العمل ومن تجاوزوا 50 سنة؛ إذ أعلن البرنامج عن أسماء 200 ألف مواطن يمكنهم الاستفادة هذا العام من الخيارات المتنوعة التي يوفرها برنامج “سكني 2019”.

يُذكر أن وزارة الإسكان تسعى من خلال “سكني” لتمكين الأسر السعودية من امتلاك المسكن الملائم بكل يسر وبشكل أسرع وسعر أقل ضمن خيارات متعددة عن طريق تقديم مجموعة من الخيارات السكنية والتمويلية؛ سعياً لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لأهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – وتقليص قوائم الانتظار وإتاحة فرص سكنية أكثر تلائم مختلف فئات المجتمع في كل مناطق المملكة.

ويمكن الاطلاع على التقرير كاملاً من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج أو الرابط التالي (هنا).

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بالأسماء.. «سكني» يعلن 13 ألف مستفيد من الخيارات السكنية والتمويلية

بالأسماء.. «سكني» يعلن 13 ألف مستفيد من الخيارات السكنية والتمويلية

توفر 4 آلاف قطعة أرض.. إضافة 7 مخططات سكنية جديدة للأراضي المجانية على «سكني»

توفر 4 آلاف قطعة أرض.. إضافة 7 مخططات سكنية جديدة للأراضي المجانية على «سكني»

«سكني» يسلم 1576 أرضاً مجانيةً للمواطنين

«سكني» يسلم 1576 أرضاً مجانيةً للمواطنين

«المسند»: المملكة تودع موسم «الغبار» مع نهاية مايو.. باستثناء منطقتين

«المسند»: المملكة تودع موسم «الغبار» مع نهاية مايو.. باستثناء منطقتين

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

كيف تدير وقتك في الإجازة الصيفية؟
تدوينات حرة

كيف تدير وقتك في الإجازة الصيفية؟

المزيد
“لا تنفخ بوجه بنتنا”!!
مقالات

“لا تنفخ بوجه بنتنا”!!

المزيد
عودة الموظفين
تدوينات حرة

عودة الموظفين

المزيد
فُرِجَت وكنت أظنها (قد) تُفرَج
مقالات

فُرِجَت وكنت أظنها (قد) تُفرَج

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>