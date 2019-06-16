وظائف شاغرة في مصفاة أرامكو بالرياض.. تعرف على الراتب

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت غرفة الخرج ممثلة بمركز التدريب والتطوير الإداري بالتعاون مع شركة مكتب الشرق للتجارة والمقاولات والصيانة توفر عدد من الوظائف الشاغرة؛ للعمل في (أرامكو المصفاة طريق الرياض – الخرج)، بمسمى (مُزارع).
المسمى الوظيفي:
– مُزارع.
المؤهل المطلوب:
1 – أُمي (بدون مؤهل).
2 – الشهادة الابتدائية.
3 – الشهادة المتوسطة (الكفاءة).
موقع العمل:
– أرامكو المصفاة طريق الرياض – الخرج.
الراتب:
– الراتب 4000 ريال بالإضافة لتأمين طبي.
موعد التقديم:
– يبدأ التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 2019/06/19م الساعة 9:00 صباحاً.
مكان التقديم:
– مركز التدريب بحي الورود.