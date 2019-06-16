وظائف شاغرة في مصفاة أرامكو بالرياض.. تعرف على الراتب

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أعلنت غرفة الخرج ممثلة بمركز التدريب والتطوير الإداري بالتعاون مع شركة مكتب الشرق للتجارة والمقاولات والصيانة توفر عدد من الوظائف الشاغرة؛ للعمل في (أرامكو المصفاة طريق الرياض – الخرج)، بمسمى (مُزارع).

المسمى الوظيفي:

– مُزارع.

المؤهل المطلوب:

1 – أُمي (بدون مؤهل).

2 – الشهادة الابتدائية.

3 – الشهادة المتوسطة (الكفاءة).

موقع العمل:

– أرامكو المصفاة طريق الرياض – الخرج.

الراتب:

– الراتب 4000 ريال بالإضافة لتأمين طبي.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 2019/06/19م الساعة 9:00 صباحاً.

مكان التقديم:

– مركز التدريب بحي الورود.