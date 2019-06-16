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دراسة حديثة تحذر من تناول «البرجر» بكثرة.. يُدمر الدماغ

دراسة حديثة تحذر من تناول «البرجر» بكثرة.. يُدمر الدماغ
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تواصل – وكالات:

كشفت دراسة حديثة أن السعرات الحرارية الإضافية المعادلة لوجبة من البرجر في اليوم قد تتسبب في نتائج مدمرة للدماغ.

وذكرت الدراسة التي أجرتها جامعة “أستراليا الوطنية” ونُشرت نتائجها في العدد الأخير من دورية “فرونتير” الأسبوعية، أن وجبة إضافية من البرغر والبطاطس والمشروبات الغازية في اليوم (نحو 650 كيلو سعراً حرارياً)، قد تتسبب في انخفاض صحة الدماغ في وقت مبكر من الحياة أكثر مما كان يُعتقد سابقاً.

وخلصت الدراسة إلى هذه النتيجة بعد استعراض نحو 200 بحث دولي، وبعد متابعة صحة الدماغ والشيخوخة لأكثر من 7 آلاف شخص.

وأشارت الدراسة إلى أن هناك أدلة قوية على أن عادات الأكل غير الصحية للناس، وعدم ممارسة التمارين الرياضية لفترات زمنية متواصلة يعرضانهم لخطر شديد للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وتراجع كبير في وظائف المخ، مثل الخرف وتقلص المخ.

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