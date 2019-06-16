أول تعليق من وزير الصحة على فيديو عناق مدير «ولادة بريدة» لمواطن غاضب

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لمدير مستشفى الولادة والأطفال في بريدة؛ وهو يعانق والد طفل منوم كان في حالة غضب شديد، بعد احتواء غضبه بابتسامة وإشارة من “عيوني”، كما ظهر في المقطع.

وعلق وزير الصحة توفيق الربيعة على المقطع بقوله “أشكر زميلي على تصرفه الرائع الدال على شعوره بحجم المسؤولية.. وأرجو من جميع زملائي في المنشآت الصحية الحرص على تفقد أحوال المرضى بشكل مستمر، وتقديم خدمة مميزة يستحقها جميع المرضى وأهاليهم”.

وأظهر الفيديو مدير المستشفى موسى بن محمد الهزازي وقد تقدم له والد طفل منوم بالمستشفى بشكوى من أحد الأقسام، وظهر والد الطفل غاضباً بشدة، إلا أن مدير المستشفى تمكن من احتواء غضبه على الفور بعد رده على طلبه بإشارة “من عيوني” حيث تبادلا العناق بعد ذلك.