أمين مكة يكشف عن تطورات التحقيق في تجاوزات احتفالات العيد

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«السعودية للكهرباء» توضح أهم تعديل في الفاتورة الجديدة

«السعودية للكهرباء» توضح أهم تعديل في الفاتورة الجديدة

نسيها والداها داخل سيارة لمدة 3 ساعات.. تدخل سريع لإنقاذ حياة طفلة بالباحة

نسيها والداها داخل سيارة لمدة 3 ساعات.. تدخل سريع لإنقاذ حياة طفلة بالباحة

«بتر» إصبع مولودة في عسير.. والمستشفى: كانت ترضع إصبعها وقطعته!

«بتر» إصبع مولودة في عسير.. والمستشفى: كانت ترضع إصبعها وقطعته!

مفاجأة سارة للمواطنين.. 40 ألف فرصة عمل متمیزة في «الصناعات العسكرية» قريبًا

مفاجأة سارة للمواطنين.. 40 ألف فرصة عمل متمیزة في «الصناعات العسكرية» قريبًا

أمين مكة يكشف عن تطورات التحقيق في تجاوزات احتفالات العيد

أمين مكة يكشف عن تطورات التحقيق في تجاوزات احتفالات العيد
0

 

تواصل – فريق التحرير:

أعلن أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص انتهاء أعمال اللجنة المشكّلة للتحقيق في التجاوزات التي شهدتها الفقرة الفنية التي صاحبت احتفالات عيد الفطر المبارك لهذا العام بأمانة العاصمة.

وقال القويحص: إنه من المقرر أن تصدر الأمانة بياناً حول تلك التجاوزات الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن اللجنة رصدت بعض الملاحظات وتم التحقيق فيها مع الجهات المختصة والقائمين على الاحتفالات.

وكان مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل، قد رصد تجاوزات صاحبت مشاركة إحدى الفِرَق الفنية في احتفال أمانة العاصمة المقدسة لليوم الأول بعيد الفطر المبارك لعام 1440هـ، التي قدمت عرضاً بالإضاءة والليزر مع موسيقى العيد، فيما قامت الأمانة بتشكيل لجنة للتحقيق في الفقرة، مؤكدةً على وضع ضوابط لمنع تكرار تلك التجاوزات.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

خرج ولم يعد.. البحث عن مواطن خمسيني مفقود بمكة منذ ليلة العيد

خرج ولم يعد.. البحث عن مواطن خمسيني مفقود بمكة منذ ليلة العيد

توقعات الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة ومكة

توقعات الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة ومكة

«الشورى» يرفض توصية بشأن الاحتفالات والمناسبات الشعبية

«الشورى» يرفض توصية بشأن الاحتفالات والمناسبات الشعبية

تنبيه من «الأرصاد».. أمطار على منطقة مكة تستمر عدة ساعات

تنبيه من «الأرصاد».. أمطار على منطقة مكة تستمر عدة ساعات

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

كيف تدير وقتك في الإجازة الصيفية؟
تدوينات حرة

كيف تدير وقتك في الإجازة الصيفية؟

المزيد
“لا تنفخ بوجه بنتنا”!!
مقالات

“لا تنفخ بوجه بنتنا”!!

المزيد
عودة الموظفين
تدوينات حرة

عودة الموظفين

المزيد
فُرِجَت وكنت أظنها (قد) تُفرَج
مقالات

فُرِجَت وكنت أظنها (قد) تُفرَج

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>