أمين مكة يكشف عن تطورات التحقيق في تجاوزات احتفالات العيد

تواصل – فريق التحرير:

أعلن أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص انتهاء أعمال اللجنة المشكّلة للتحقيق في التجاوزات التي شهدتها الفقرة الفنية التي صاحبت احتفالات عيد الفطر المبارك لهذا العام بأمانة العاصمة.

وقال القويحص: إنه من المقرر أن تصدر الأمانة بياناً حول تلك التجاوزات الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن اللجنة رصدت بعض الملاحظات وتم التحقيق فيها مع الجهات المختصة والقائمين على الاحتفالات.

وكان مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل، قد رصد تجاوزات صاحبت مشاركة إحدى الفِرَق الفنية في احتفال أمانة العاصمة المقدسة لليوم الأول بعيد الفطر المبارك لعام 1440هـ، التي قدمت عرضاً بالإضاءة والليزر مع موسيقى العيد، فيما قامت الأمانة بتشكيل لجنة للتحقيق في الفقرة، مؤكدةً على وضع ضوابط لمنع تكرار تلك التجاوزات.